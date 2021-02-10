"Чудо-женщина: 1984" выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 12 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Супергеройский блокбастер "Чудо-женщина: 1984" режиссера Пэтти Дженкинс выпустят в российских онлайн-кинотеатрах через месяц после премьеры на большом экране - 12 февраля. Об этом сообщает компания-прокатчик "Каро-Премьер".

"Warner Bros. анонсирует ранний релиз своего главного супергеройского блокбастера "Чудо-женщина: 1984" в онлайн-кинотеатрах. Учитывая меры противоэпидемической безопасности, предпринятые на территории, и высокий интерес к фильму, российским зрителям будет предоставлена возможность получить доступ к ранней онлайн-премьере эпического экшена DC в комфортной обстановке своего дома", - рассказали в пресс-службе.

Фильм "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли вышел в российский прокат 14 января, сеансы в IMAX начались с 7 января. По данным ЕАИС (Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), сборы картины составили более 283 миллионов рублей.

В 2020 году медиахолдинг WarnerMedia сообщил, что намерен синхронизировать премьеры 17 фильмов киностудии Warner Bros. в кинотеатрах с их показом на сервисе потокового видео HBO Max в США в 2021 году. Среди заявленных фильмов оказались "Отряд самоубийц: Миссия невыполнима", "Годзилла против Конга", "Дюна" и "Матрица 4". "Чудо-женщина: 1984" стала одним из первых релизов, представленных аудитории по такой схеме.