Служебный романс и жестокий роман: главные роли Андрея Мягкова

Фильмы с Андреем Мягковым стали не то что классикой, а культурным кодом нации. Главным для актера стал образ чуть зажатого, стесненного, очень лиричного интеллигента, который становится лишь сильнее под гнетом обстоятельств. Впрочем, этот свой образ Мягков интерпретировал всегда смело и по-новому, никогда не повторяясь. Вот лишь несколько из его киноработ. "Похождения зубного врача" (1965) Мало кто знает, что первую картину, в которую позвали сняться выпустившегося из школы-студии МХАТ Мягкова, игравшего на тот момент в "Современнике", надолго оставили пылиться на полке. Это была вторая подряд работа Элема Климова, которую не сразу выпустили на экраны: если картине "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" повезло — ее посчитал смешной Хрущев, и она пролежала совсем недолго, то комедия о молодом дантисте так и не увидела свет до 1987 года и осталась почти неизвестной для советского зрителя. Молодой зубной врач, не очень уверенный в том, что правильно выбрал себе профессию, приезжает в небольшой город и заступает на службу, где обнаруживает, что умеет рвать пациентам зубы безо всякой анестезии так быстро и безболезненно, что к нему выстраиваются очереди. История взлета и падения дантиста, который не может жить со свалившейся на него популярностью, становится неожиданным и неприемлемым для советского режима. Уже в кинодебюте Мягков виртуозно и очень сдержанно играет человека нерешительного, сомневающегося и при этом имеющего несгибаемую волю. "Братья Карамазовы" (1968)

Описание Андрей Мягков и Лионелла Пырьева во время съемок фильма "Братья Карамазовы", 1968 год © Валентин Мастюков/ТАСС

Режиссер Иван Пырьев, один из самых влиятельных советских постановщиков, во время съемок перенес на ногах шесть инфарктов, умер во сне и не смог закончить фильм, его доделали актеры, которые в нем снимались. И для Михаила Ульянова, непререкаемо значимого актера тех лет, сыгравшего Дмитрия, и для Мягкова, исполнившего роль Алеши и впервые представшего перед кинозрителем в серьезной драматической роли, "Братья Карамазовы" — это одна из краеугольных работ в фильмографии. Более того, сам Мягков говорил, что это — его лучшая роль в кино. Эта экранизация ценна не точным переносом текста Достоевского на экран, а его затейливой интерпретацией. Пырьев многое изменил, в том числе и образ Алеши Карамазова, меланхоличного, очень трепетного и даже мрачного. "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

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Кто такой Женя Лукашин, рассказывать никому не надо, хотя, с другой стороны, метафизическую природу этого персонажа Мягкова, объяснить до конца не получается. Один из главных советских киногероев оказывается абсолютно потерян. Абсурдная ситуация, которая разрешилась бы одним разговором по душам, бесконечно усложняется. В центре конфликта тот самый застенчивый, мягкотелый, прекраснодушный интеллигент, которого невозможно не простить и не полюбить. "Служебный роман" (1977) Прославившись в одном фильме Рязанова, Мягков естественным образом перекочевал со своим образом уже в другой, где приобрел еще более яркие характерные черты: очки в роговой оправе и смешные усики. Впрочем, это кино не только о любви в типичной советской конторе, но и о старении: "осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать". Хотя это и так понятно любому, кто видел этот уже абсолютно классический фильм. "Гараж" (1979)

Описание Андрей Мягков в фильме "Гараж", 1979 год © Николай Малышев/ТАСС