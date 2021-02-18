Служебный романс и жестокий роман: главные роли Андрея Мягкова

Фильмы с Андреем Мягковым стали не то что классикой, а культурным кодом нации. Главным для актера стал образ чуть зажатого, стесненного, очень лиричного интеллигента, который становится лишь сильнее под гнетом обстоятельств. Впрочем, этот свой образ Мягков интерпретировал всегда смело и по-новому, никогда не повторяясь. Вот лишь несколько из его киноработ.
"Похождения зубного врача" (1965)
Мало кто знает, что первую картину, в которую позвали сняться выпустившегося из школы-студии МХАТ Мягкова, игравшего на тот момент в "Современнике", надолго оставили пылиться на полке. Это была вторая подряд работа Элема Климова, которую не сразу выпустили на экраны: если картине "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" повезло — ее посчитал смешной Хрущев, и она пролежала совсем недолго, то комедия о молодом дантисте так и не увидела свет до 1987 года и осталась почти неизвестной для советского зрителя.
Молодой зубной врач, не очень уверенный в том, что правильно выбрал себе профессию, приезжает в небольшой город и заступает на службу, где обнаруживает, что умеет рвать пациентам зубы безо всякой анестезии так быстро и безболезненно, что к нему выстраиваются очереди. История взлета и падения дантиста, который не может жить со свалившейся на него популярностью, становится неожиданным и неприемлемым для советского режима. Уже в кинодебюте Мягков виртуозно и очень сдержанно играет человека нерешительного, сомневающегося и при этом имеющего несгибаемую волю.
"Братья Карамазовы" (1968)
Режиссер Иван Пырьев, один из самых влиятельных советских постановщиков, во время съемок перенес на ногах шесть инфарктов, умер во сне и не смог закончить фильм, его доделали актеры, которые в нем снимались.
И для Михаила Ульянова, непререкаемо значимого актера тех лет, сыгравшего Дмитрия, и для Мягкова, исполнившего роль Алеши и впервые представшего перед кинозрителем в серьезной драматической роли, "Братья Карамазовы" — это одна из краеугольных работ в фильмографии. Более того, сам Мягков говорил, что это — его лучшая роль в кино. Эта экранизация ценна не точным переносом текста Достоевского на экран, а его затейливой интерпретацией. Пырьев многое изменил, в том числе и образ Алеши Карамазова, меланхоличного, очень трепетного и даже мрачного.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)
Кто такой Женя Лукашин, рассказывать никому не надо, хотя, с другой стороны, метафизическую природу этого персонажа Мягкова, объяснить до конца не получается. Один из главных советских киногероев оказывается абсолютно потерян. Абсурдная ситуация, которая разрешилась бы одним разговором по душам, бесконечно усложняется. В центре конфликта тот самый застенчивый, мягкотелый, прекраснодушный интеллигент, которого невозможно не простить и не полюбить.
"Служебный роман" (1977)
Прославившись в одном фильме Рязанова, Мягков естественным образом перекочевал со своим образом уже в другой, где приобрел еще более яркие характерные черты: очки в роговой оправе и смешные усики. Впрочем, это кино не только о любви в типичной советской конторе, но и о старении: "осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать". Хотя это и так понятно любому, кто видел этот уже абсолютно классический фильм.
"Гараж" (1979)
Вновь Рязанов, вновь Мягков в роли интеллегента, на этот раз ущемленного, лишенного даже голоса. В этой трагикомедии о гаражном кооперативе вообще неожиданно много размышлений о советской системе: Запертые в комнате сотрудники и сотрудницы выдуманного НИИ "Охраны животных от окружающей среды" должны выбрать четырех человек, чьи гаражи снесут, чтобы построить скоростное шоссе. "Гараж" любим в народе, но не так известен, как "Ирония судьбы" или "Служебный роман", хотя картина заслуживает не меньшего внимания.
"Послесловие" (1983)
Один из самых необычных и до конца не объясненных фильмов Марлена Хуциева. Это камерное кино о разговоре двух мужчин. Старший из них (его роль исполнил Ростислав Плятт) приехал к дочери, но она уехала в командировку, и в результате с ним общается муж его дочери, журналист-международник, которого сыграл Мягков. Оба они много чего недоговаривают и общаются в основном полунамеками, необъяснимыми для непосвященного зрителя кивками и странными афоризмами.
"Жестокий романс" (1984)
Это последний фильм Рязанова, в котором Мягков появляется в кадре (в 1996 он переозвучил главного героя в фильме "Привет, дуралеи!"). "Жестокий романс" снят по мотивам "Бесприданницы" Островского. Несмотря на отступления от первоисточника (а, может быть, и благодаря им), фильм до сих пор пользуется популярностью. Карандышев в исполнении Мягкова — потерянный, неловкий и нелепый бесконечно точен и запоминается не меньше, чем Лариса в исполнении Гузеевой или Паратов Михалкова.