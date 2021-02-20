Премьера "Буратино" в постановке Соломина пройдет в Малом театре

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля "Буратино" в постановке художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина пройдут 20 и 21 февраля. Сам режиссер находится сейчас в больнице с диагностированным коронавирусом, но попросил не откладывать премьеру из-за его болезни.

О госпитализации худрука Малого театра стало известно 16 февраля. 18 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила ТАСС, что Соломин чувствует себя хорошо. Позднее в театре рассказали, что, так как спектакль готов, и Соломин постоянно находится на связи с постановочной командой, по видеосвязи участвует в репетициях, он принял решение не переносить премьеру.

"Песню "Далеко, далеко за морем …" из фильма "Золотой ключик" я запомнил на всю жизнь. Меня так восхитил увиденный в детстве фильм, что память о нем подтолкнула обратиться к произведению Алексея Толстого сегодня. Мне бы очень хотелось, чтобы наши самые юные зрители испытали настоящее счастье, попав в эту волшебную сказку…" - сообщил Соломин, чьи слова приводят в пресс-службе театра.

В главных ролях заняты ученики Соломина - выпускники Щепкинского училища, и уже хорошо известные зрителю Малого театра артисты Александр Ермаков, Александр Клюквин, Галина Микшун и другие. Роль Буратино исполнит Владимир Тяптушкин.

Песни для музыкального спектакля, которые прозвучат в сопровождении артистов оркестра театра, написал исполнитель роли Карабаса-Барабаса Александр Клюквин. "Это не первая работа актера в качестве автора текстов, ранее он писал песни к музыкальным спектаклям "Таинственный ящик", "Усилия любви" и "Дон Жуан", - отмечают в театре.

Визуальный образ спектакля придумали художник-постановщик Мария Рыбасова и художник по костюмам Оксана Ярмольник. Спектакль рассчитан на юных зрителей, начиная с шести лет.