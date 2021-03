Дэниэл Калуя получил "Золотой глобус" за роль второго плана

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Британский актер Дэниэл Калуя, сыгравший в фильме "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021), получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телекомпания NBC.

На награду также претендовали британец Саша Барон Коэн, сыгравший в драме "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020), американец Джаред Лето, сыгравший в картине "Дьявол в деталях" (The Little Things, 2021), его соотечественник Билл Мюррей, исполнивший роль в фильме "Последняя капля" (On the Rocks, 2020), и еще один американец Лесли Одом - младший, сыгравший в драме "Одна ночь в Майами" (One Night in Miami, 2020).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.