Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"

Стали известны лауреаты премии "Золотой глобус". 78-я церемония вручения премии награды за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии проходила в формате видеоконференции. Ее вели одновременно из банкетного зала в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

"Лучший драматический фильм"

"Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Минари" режиссера Ли Айзека Чуна

"Лучший режиссер"

"Лучший драматический телесериал"

"Лучшая комедия или мюзикл"

"Борат 2" (2020) режиссера Джейсона Уолинера

"Лучший мини-сериал или телефильм"

"Лучший телесериал - комедия или мюзикл"

"Шиттс Крик"

"Лучшая мужская роль в драматическом фильме"

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", 2020)

"Лучшая женская роль в драматическом фильме"

Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей", 2021)

"Лучшая роль в мини-сериале или телефильме"

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

"Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле"

Саша Барон Коэн ("Борат 2", 2020)

"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле"

"Лучшая мужская роль в драматическом телесериале"

"Лучшая женская роль в драматическом телесериале"

"Лучшая мужская роль второго плана"

Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

"Лучшая женская роль второго плана"

"Лучший сценарий"

Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")

"Лучший анимационный фильм"