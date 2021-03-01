Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"

Стали известны лауреаты премии "Золотой глобус". 78-я церемония вручения премии награды за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии проходила в формате видеоконференции. Ее вели одновременно из банкетного зала в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).
"Лучший драматический фильм"
- "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао
"Лучший фильм на иностранном языке"
- "Минари" режиссера Ли Айзека Чуна
"Лучший режиссер"
- Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
"Лучший драматический телесериал"
- "Корона" (2016-2020)
"Лучшая комедия или мюзикл"
- "Борат 2" (2020) режиссера Джейсона Уолинера
"Лучший мини-сериал или телефильм"
"Лучший телесериал - комедия или мюзикл"
- "Шиттс Крик"
"Лучшая мужская роль в драматическом фильме"
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", 2020)
"Лучшая женская роль в драматическом фильме"
- Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей", 2021)
"Лучшая роль в мини-сериале или телефильме"
- Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
"Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле"
- Саша Барон Коэн ("Борат 2", 2020)
"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле"
- Розамунд Пайк ("Аферистка", 2020)
"Лучшая мужская роль в драматическом телесериале"
- Джош О’Коннор ("Корона")
"Лучшая женская роль в драматическом телесериале"
- Эмма Коррин ("Корона")
"Лучшая мужская роль второго плана"
- Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")
"Лучшая женская роль второго плана"
- Джоди Фостер ("Мавританец")
"Лучший сценарий"
- Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")