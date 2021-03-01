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Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"

© Frazer Harrison/Getty Images

Стали известны лауреаты премии "Золотой глобус". 78-я церемония вручения премии награды за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии проходила в формате видеоконференции. Ее вели одновременно из банкетного зала в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

"Лучший драматический фильм"

  • "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Лучший режиссер"

"Лучший драматический телесериал"

"Лучшая комедия или мюзикл"

  • "Борат 2" (2020) режиссера Джейсона Уолинера

"Лучший мини-сериал или телефильм"

"Лучший телесериал - комедия или мюзикл" 

  • "Шиттс Крик"

"Лучшая мужская роль в драматическом фильме"

"Лучшая женская роль в драматическом фильме"

  • Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей", 2021)

"Лучшая роль в мини-сериале или телефильме"

  • Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

"Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле"

  • Саша Барон Коэн ("Борат 2", 2020)

"Лучшая женская роль в комедии или мюзикле"

"Лучшая мужская роль в драматическом телесериале"

"Лучшая женская роль в драматическом телесериале"

"Лучшая мужская роль второго плана"

"Лучшая женская роль второго плана"

"Лучший сценарий"

"Лучший анимационный фильм"

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