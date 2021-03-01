Андра Дэй получила "Золотой глобус" за лучшую роль в драматическом фильме

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Американская актриса Андра Дэй, сыгравшая в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs. Billie Holiday, 2021), получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телеканал NBC.

Биографическая драма, в которой сыграла Дэй, повествует о темнокожей американской певице Билли Холидей.

На звание лучшей актрисы в драматическом фильме претендовали также американка Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) и британка Ванесса Кирби, сыгравшая в картине "Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman, 2020). Кроме того, в число номинанток входили британка Кэри Маллиган, снявшаяся в фильме "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020), и американка Виола Дэвис, исполнившая роль в картине "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey’s Black Bottom, 2020).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.