Аарон Соркин получил "Золотой глобус" за лучший сценарий

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Аарон Соркин получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за работу над фильмом "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020). Об этом объявлено на церемонии вручения этой престижной премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телеканал NBC.

На награду также претендовали британка Эмиральд Феннел за работу над лентой "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020), американец Дэвид Финчер за сценарий драмы "Манк" (Mank, 2020), француз Флориан Зеллер и британец Кристофер Хэмптон, которые работали над фильмом "Отец" (The Father, 2020). В число номинантов была включена и китайский режиссер Хлоя Чжао за сценарий ленты "Земля кочевников" (Nomadland, 2020).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в онлайн-режиме. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.