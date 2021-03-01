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Хлоя Чжао получила "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу

Хлоя Чжао получила "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу.

Чедвик Боузман посмертно получил "Золотой глобус"
Актер получил премию в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" за роль в картине "Ма Рейни: мать блюза"
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