Джоди Фостер получила "Золотой глобус" за роль второго плана

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Американская актриса Джоди Фостер, сыгравшая в фильме "Мавританец" (The Mauritanian, 2021), получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телекомпания NBC.

На награду также претендовали американка Гленн Клоуз, сыгравшая в драме "Элегия Хиллбилли" (Hillbilly Elegy, 2020), и британка Оливия Колман, исполнившая роль в картине "Отец" (The Father, 2020). Кроме того, в число претендентов входили американка Аманда Сайфред, снявшаяся в биографической драме "Манк" (Mank, 2020), и германская актриса Хелена Ценгель, сыгравшая в картине "Новости со всех концов света" (News of the World, 2020).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.