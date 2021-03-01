Эмма Коррин получила "Золотой глобус" за роль в сериале "Корона"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Британская актриса Эмма Коррин удостоилась премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом телесериале". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телекомпания NBC.

Коррин получила награду за роль принцессы Дианы в сериале "Корона" (The Crown).

На награду также претендовали Оливия Колман, сыгравшая в этом же сериале, Джоди Комер, исполнившая роль в сериале "Убивая Еву" (Killing Eve), Лора Линни, сыгравшая в сериале "Озарк" (Ozark), а также Сара Полсон, снимавшаяся в сериале "Рэтчед" (Ratched).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.