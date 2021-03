Чедвик Боузман посмертно получил "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Американский актер Чедвик Боузман (1976-2020), сыгравший в картине "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom, 2020), получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телеканал NBC.

Данная роль стала для Боузмана последней. На звание лучшего актера в драматическом фильме претендовали также американский и британский исполнитель Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец" (The Father, 2020), британец Гари Олдман, сыгравший в биографической драме "Манк" (Mank, 2020). В число номинантов также входили француз Тахар Рахим, сыгравший в картине "Мавританец" (The Mauritanian, 2021), и британец Риз Ахмед исполнивший роль в фильме "Звук металла" (Sound of Metal, 2019).