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Лента "Ход королевы" получила "Золотой глобус" в номинации для мини-сериалов

Актриса Аня Тейлор-Джой получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая роль в мини-сериале или телефильме"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Лента "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020) удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Об этом объявлено на церемонии вручения этой премии, проходившей в воскресенье в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал NBC.

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Драматический мини-сериал повествует о жизни сироты Элизабет Хармон, которая становится шахматным вундеркиндом. Лента основана на одноименном романе Уолтера Тевиса.

В данной номинации также были представлены мини-сериалы "Нормальные люди" (Normal People, 2020), "Голос перемен" (Small Axe, 2020), "Неортодоксальная" (Unorthodox, 2020) и "Отыграть назад" (The Undoing, 2020).

Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Хармон, получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая роль в мини-сериале или телефильме".

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