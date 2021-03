Мультфильм "Душа" получил "Золотой глобус"

Мультфильм повествует о немолодом учителе музыки, который мечтает выступать в составе джазового ансамбля.

За награду в этой номинации боролись также анимационные ленты "Семейка Крудс. Новоселье" (The Croods: A New Age, 2020) Джоэля Кроуфорда, "Вперед" (Onward, 2019) Дэна Скэнлона, "Путешествие на Луну" (Over the Moon, 2020) Глена Кина и Джона Карса, а также "Легенда о волках" (WolfWalkers, 2020) Томма Мура и Росса Стюарта.

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в виртуальном режиме. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.