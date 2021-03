"Борат-2" получил "Золотой глобус" как лучшая комедия

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Картина "Борат-2" (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) режиссера Джейсона Уолинера получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный фильм или мюзикл". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телеканал NBC.

Фильм является продолжением комедии 2006 года о журналисте Борате Сагдиеве (Саша Барон Коэн) и его приключениях в США. Картина повествует о том, как Борат вновь отправляется в США, чтобы сделать американскому вице-президенту подарок.

В номинации также были представлены мюзикл "Гамильтон" (Hamilton, 2020) Томаса Каила, картина "Зависнуть в Палм-Спрингс" (Palm Springs, 2020) Макса Барбакова, "Выпускной" (The Prom, 2020) Райана Мерфи и "Мьюзик" (Music, 2021), режиссером которого является австралийская певица Сиа.

Актер Саша Барон Коэн, сыгравший в фильме "Борат-2", также получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле".

На награду также претендовали британец Джеймс Корден за роль в картине "Выпускной" (The Prom, 2020) и американец Лин-Мануэль Миранда, сыгравший в мюзикле "Гамильтон" (Hamilton, 2020). В число претендентов входили американец Энди Сэмберг, снявшийся в ленте "Зависнуть в Палм-Спрингс" (Palm Springs, 2020) и британец Дев Патель, исполнивший роль в фильме "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield, 2019).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.