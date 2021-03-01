Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" за роль в комедии "Аферистка"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Британская актриса Розамунд Пайк, сыгравшая в фильме "Аферистка" (I Care a Lot, 2020), получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телеканал NBC.

На награду также претендовали болгарская исполнительница Мария Бакалова, сыгравшая в комедии "Борат-2" (Borat Subsequent Moviefilm, 2020), американка Мишель Пфайффер за роль в картине "Уйти не прощаясь" (French Exit, 2020) и американка Кейт Хадсон, сыгравшая в фильме "Мьюзик" (Music, 2021). В число номинанток также входила Аня Тейлор-Джой, исполнившая роль в картине "Эмма." (Emma., 2020).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.