Актер Даниэль Брюль представил в конкурсе Берлинале режиссерский дебют "По соседству"

Брюль знаком зрителям по ролям в фильмах "Бесславные ублюдки", "Гонка", "Первый мститель: Противостояние". Черную комедию с элементами драмы "По соседству" (Next door). он представил в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, который проходит в формате онлайн.

"Я начинал с артхаусного кино, оно всегда меня привлекало, и именно такой фильм я хотел снять. Я обожаю каммершпиле (от немецкого Kammerspiele - камерная драма), мне интересно наблюдать за актерами, исполняющими свои роли в ограниченном пространстве. Самым сложным в нашем случае было сделать так, чтобы зритель не заскучал через 10 минут в баре с этими героями. Конечно, я пересматривал Альфреда Хичкока и Сидни Люмета, из более современного меня впечатлили датский фильм "Виновный" Густава Меллера, драма "Лок" Стивена Найта с Томом Харди. Когда мы создавали сценарий, то много говорили о подходе братьев Коэнов", - поделился режиссер, который также сыграл одну из главных ролей.

По сюжету успешный актер готовится к пробам в блокбастере, сценарий которого держится в строгом секрете. Перед отъездом в аэропорт он решает заглянуть в бар, где впервые лицом к лицу встречает своего соседа (Петер Курт). Постепенно выясняется, что тот знает о личной жизни героя гораздо больше, чем он сам.

Фильм "По соседству" получился очень личным, рассказал собеседник агентства, поскольку он не раз слышал от других режиссеров, что дебютное кино лучше снимать о том, в чем сам хорошо разбираешься. При этом Брюль отметил, что в сюжетной линии, связанной с пробами, он отчасти иронизирует над некоторыми проектами, в которых ему довелось играть, но выразил надежду, что "ребятам из Marvel" понравится его юмор.