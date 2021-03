Сюр, СССР и святая бюрократия. Музыкальные критики рассуждают о Ленинградском рок-клубе

Артур Гаспарян: Музыканты, которые жили роком и хотели играть рок, меньше всего думали про КГБ. У них появилась возможность создать для самих себя некое культурное, творческое, социальное пространство, в котором они могли бы творить. Все прочее, в том числе и КГБ, в Советском Союзе воспринималось как данность, которую невозможно преодолеть или изменить. Все жили в рамках и под давлением этой данности, понимали, что другого ничего быть не может, такова реальность, устройство жизни, как луна, которая сменяется солнцем в суточном графике, и бороться с солнцем или луной бесполезно. Но зато можно использовать этот естественный цикл в своих интересах — при наборе определенных объективных и субъективных обстоятельств.

С этой точки зрения, они не шли на какой-то компромисс с КГБ, они просто использовали страхи КГБ, его паранойю и стремление держать все под колпаком, в том числе в духовной и творческой жизни общества и людей. Вольнодумство считалось главным врагом, шпионом и угрозой системе. Конечно, и рок-клуб был взят под колпак, а возможно, и само его создание было спровоцировано, чтобы как раз и держать всех в одном месте под этим самым колпаком, раз предотвратить расползание "рок-заразы" было уже невозможно. Я лично так это воспринимаю и сейчас, и в принципе подобные же ощущения испытывал и тогда.

Все прекрасно понимали, что их "пасут", что все находятся под колпаком, но раз им дали столь неожиданно и щедро такое пространство свободы — очень относительное, ограниченное стенами рок-клуба в здании на Рубинштейна, 13, то с большим удовольствием пользовались этим обстоятельством, поскольку лучше хоть так, чем ничего. Эта была вечная советская история игры в кошки-мышки.

Алексей Певчев: Но были и рок-группы, которые сознательно не вступали в клуб. Для кого-то считалось зазорным иметь дело с ЛРК как с организаций, которая что-то контролирует, в то время как они занимаются рок-н-роллом — самым свободным видом музыки. Для панков такие правила соблюдать было немыслимо. Я имею в виду группы "Автоматические удовлетворители" или "Народное ополчение". Было бы странно, если бы эти блестящие команды получили литовки на свои тексты. При этом концерты они все-таки играли, и случалось, что и на фестивалях ЛРК.

Это абсолютно нормально, точно так же, как в Америке или в Англии панк-группы не сильно стремились идти на мейджор-лейблы, а пытались выпускаться на независимых фирмах, а то и вовсе следуя принципу D.I.Y (Do It Yourself — сделай сам). Для этих команд любой компромисс и контакт с официозом были неприемлемы.

— Как музыкантов принимали в рок-клуб?

Артемий Троицкий: Группа подавала заявку на вступление в Ленинградский рок-клуб, там было свое жюри, комиссия, состоявшая в основном из музыкантов, которые уже были участниками рок-клуба, например члены "Аквариума", "Зоопарка", члены других групп, авторитеты среди музыкантов. Они прослушивали эту группу, и если им казалось, что это сильный и интересный коллектив, то они его принимали в рок-клуб.