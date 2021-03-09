Для финального кастинга на съемки фильма на МКС проведут дополнительный набор

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Дополнительный набор претенденток будет проведен для финальной части кастинга на главную роль в фильме "Вызов", который начнут снимать в октябре на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Все материалы по отбору будут переданы в госкорпорацию, на основе этих материалов будет проведен дополнительный набор", - отметили в Роскосмосе.

Ранее в эфире Первого канала ведущий сообщил, что для финальной части конкурса отобраны 20 претенденток на главную роль. Среди тех, кто прошел отбор, в основном актрисы, в том числе хорошо известные. На кадрах было видно, что заявки на конкурс присылали российские актрисы Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина, Анна Васильева и другие. Вместе с актрисой на орбиту отправится режиссер проекта Клим Шипенко.

В ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.