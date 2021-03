Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" номинировали на кинопремию BAFTA

Российская картина вошла в число номинантов в категории "Лучший фильм не на английском языке". Конкуренцию составят драма "Еще по одной" (Druk, 2020) датского режиссера Томаса Винтерберга, боснийская военная драма Ясмилы Жбанич "Куда ты идешь, Аида?" (Quo vadis, Aida?, 2020), размышление корейско-американского режиссера Ли Айзека Чуна о жизни азиатских иммигрантов в США "Минари" (Minari, 2020), а также "Отверженные" (Le Miserables, 2019) французского режиссера и сценариста Ладжа Ли.

На звание лучшего фильма претендуют пять картин. Это "Мавританец" (The Mauritanian, 2021) режиссера Кевина Макдональда, "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом в главной роли, а также "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлои Чжао. Эта лента с Фрэнсис Макдорманд в главной роли уже завоевала приз 77-го Венецианского кинофестиваля.

Кинопремию BAFTA (British Academy Film Awards) традиционно вручают в феврале - между церемониями присуждения в США двух главных наград мира киноискусства - "Золотого глобуса" и "Оскара". В 2021 году из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, имена лауреатов BAFTA объявят только 11 апреля, а "Оскар" будут вручать 25 апреля. Ранее фильм "Дорогие товарищи!" попал в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград. Лента также удостоилась награды Национального совета кинокритиков США. Картина была включена советом в число пяти лучших фильмов на иностранном языке.