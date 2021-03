Леди Гага, Бейонсе и Канье Уэст стали лауреатами Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Певицы Леди Гага и Бейонсе, а также рэпер Канье Уэст удостоились американской музыкальной премии Grammy. Об этом сообщается на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США, присуждающей эту премию.

Бейонсе вместе со своей дочерью Блю Айви Картер выиграла награду в категории "Лучшее музыкальное видео" за композицию "Brown Skin Girl". Леди Гага совместно с Арианой Гранде победили в категории "Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки" с песней "Rain on Me". В свою очередь Канье Уэст со своей пластинкой "Jesus is King" удостоился премии в номинации "Лучший современный христианский альбом".

63-я церемония Grammy из-за пандемии коронавируса проходит в гибридном формате: основные события разворачиваются на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако трансляции одновременно ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси). Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.