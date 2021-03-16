Рукописи начала "Войны и мира" представят на выставке к 100-летию "Ясной поляны"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рукописи вариантов начала романа-эпопеи "Война и мир", зарисовки писателя Льва Толстого и его фотографии представят в июне в Тульской области на выставке к 100-летию музея-усадьбы "Ясная Поляна".

Граффити с портретом Льва Толстого нарисовали на доме в Туле по проекту "Портрет памяти"

Эти экспонаты преданы из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор музея Сергей Архангелов.

"Это несколько десятков и рукописей, и портретов, в первую очередь это касается рукописей начала "Войны и мира", потому что известно, что Лев Николаевич писал более 14 вариантов его начала", - сказал Архангелов.

По его словам, еще одним экспонатом юбилейной выставки станет рисунок Толстого. Он сделал его во время поездки на Бородинское поле, на листе изображена схема сражения. Как рассказали ТАСС в пресс-службе музея-усадьбы, в настоящее время идет формирование экспозиции, ее открытие запланировано к 10 июня - дню основания музея.