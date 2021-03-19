Минпросвещения и Минкультуры готовят фильмы про учителей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с Министерством культуры РФ отобрали сценарии, чтобы подготовить фильмы о школе и учителях. Об этом сказал в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

"Очень важно, я здесь обращаюсь к регионам, это в том числе информационная работа по поддержке профессии учителя. Мы провели конкурс, собрали сценарии и готовим фильмы совместно с Министерством культуры РФ", - сказал Кравцов.

Он напомнил, что в советское время было создано много хороших кинолент о школе и учителях. "Надо этот опыт возрождать", - добавил глава Минпросвещения.

В начале февраля этого года Кравцов говорил, что Минпросвещения намерено собрать лучшие фильмы о школе и учителях, чтобы показывать их в рамках изучения наследия отечественного кинематографа. Он уточнил, что в рамках изучения наследия кино не предусматриваются экзамены. Эта программа, по словам Кравцова, станет дополнением к традиционному образованию, чтобы познакомить школьников с отечественными фильмами.