Минпросвещения соберет лучшие фильмы о школе и учителях

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения намерено собрать лучшие фильмы о школе и учителях, чтобы показывать их в рамках изучения наследия отечественного кинематографа. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Сергей Кравцов после церемонии награждения победителей конкурса "Учитель года", проходящем в Волгограде во вторник.

"Мы отбираем проверенное содержание (кино - прим. ТАСС) для учеников, будут собраны лучшие отечественные фильмы, в том числе о школе, об учителях", - сказал Кравцов.

Он добавил, что в рамках изучения наследия кино не предусматриваются экзамены. Это, по словам Кравцова, будет дополнение к традиционному образованию, чтобы познакомить школьников с отечественными фильмами.

В конце января президент Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 июня этого года.