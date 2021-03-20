Сквер у Пушкинского музея планируют назвать именем Антоновой

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сквер рядом с Пушкинским музеем планируется назвать именем президента музея Ирины Антоновой, которая умерла в ноябре прошлого года. Об этом сообщила в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы подготовили указ об увековечивании памяти Ирины Александровны. Надеемся, совсем скоро появится сквер [ее имени]", - сказала Любимова на церемонии открытия на здании музея мемориальной доски, посвященной памяти Антоновой.

В пресс-службе Минкультуры России уточнили ТАСС, что речь идет о сквере у Пушкинского музея. Также планируется учредить студенческую стипендию имени Антоновой.

Ранее в субботу на здании музея была открыта мемориальная доска Антоновой. Это первое из намеченных мероприятий по увековечению памяти об Ирине Александровне. В кабинете Антоновой появилась экспозиция, посвященная директорам, работавшим в музее на протяжении всей его истории и внесшим неоценимый вклад в его становление и развитие.

Также планируется создать международный центр передовых гуманитарных исследований - Антоновский центр. Памяти Ирины Александровны посвятят крупные научные и выставочные мероприятия, намеченные на этот год.

Антонова умерла 30 ноября 2020 года на 99-м году жизни. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.