Образ Юрия Хоя с фото концерта 1996 года ляжет в основу памятника музыканту в Воронеже

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Образ основателя рок-группы "Сектор газа" Юрия Клинских, известного как Юра Хой, воссозданный по фотографиям с концерта 1996 года в ДК им. Горбунова, станет основой для создания памятника музыканту в Воронеже. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье основатель первого официального фан-клуба "Газовая Атака", друг Юрия Хоя, солист группы "Сектор газовой атаки" Сергей Кимцов (Ким).

"Мы считаем, что образ Юры середины 1990-х годов устоявшийся, он более любим поклонникам творчества, потому что, когда Юра начал петь в шелковой рубашке, люди очень скучали именно по его прежнему виду, в каком он был на концерте в ДК имени Горбунова в 1996 году. Этот образ оптимальный, с этого концерта много фотографий, где Юра стоит в футболке с Harley-Davidson. На наш взгляд, это то, что нужно для скульптуры", - сказал Кимцов.

Он отметил, что эту идею разделяет и дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. По словам Кимцова, сейчас решается вопросы получения разрешительной документации и определения места для установки памятника в Воронеже. "У нас есть официальное сообщество в "ВКонтакте", очень активное, там более 100 тыс. человек. Мы по всем фронтам будем собирать средства, сами вложим свои средства, в общем, сделаем все, но, конечно, нужно сначала получить разрешение [на установку памятника]", - добавил он.

Как сообщалось, в мэрию Воронежа в феврале 2021 года обратился местный житель, предложивший установить памятник Юрию Клинских. С таким предложением воронежцы обращаются в течение многих лет, ранее идею создания арт-объекта в память о музыканте одобрили, но дальнейшего развития она не получила. Поэтому 17 февраля 2021 года глава Воронежа Вадим Кстенин поручил провести опрос горожан в официальной группе в соцсети "ВКонтакте". В течение месяца в опросе принял участие 28 881 человек, из них 25 029 (87%) предложение установки памятника Юре Хою поддержали, 3 852 (13%) выступили против.

Советская и российская рок-группа "Сектор газа" была создана в Воронеже в конце 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом Юра Хой. Группа выпустила две пластинки, записала 15 альбомов своих песен, в том числе 13 студийных. Группа прекратила существование в 2000 году после смерти Юрия Клинских.