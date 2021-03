Фильм "Земля кочевников" удостоен главной награды Гильдии продюсеров Америки

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) режиссера Хлои Чжао завоевал премию Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) в главной категории - "Лучший фильм для показа в кинотеатрах". Церемония вручения этой награды прошла в среду в онлайн-режиме, итоги оглашены в Twitter PGA.

Премия присуждена продюсерам Фрэнсис Макдорманд, Питеру Спирсу, Молли Эшер, Дэну Джанви и Хлое Чжао. Документально-постановочная картина о "новых кочевниках" в США - людях, живущих на дорогах, была ранее удостоена главного приза 77-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка", а также получила американскую премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Лента выдвинута на премию "Оскар" Американской академии киноискусств в шести категориях, в том числе главной - "Лучший фильм".

Вместе с картиной режиссера Чжао на премию Гильдии продюсеров в основной номинации претендовали фильмы "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm, 2020) Джейсона Уолинера, "Иуда и черный мессия" (Judas And The Black Messiah, 2021) Шаки Кинга, "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom, 2020) режиссера Джорджа Вольфа, "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера. Конкуренцию им составляли ленты "Минари" (Minari, 2020) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна, "Одна ночь в Майами" (One Night in Miami, 2020) Реджины Кинг, "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, "Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера и "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина.

Другие номинации

Семисерийная лента "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020), повествующая о жизни сироты Элизабет Хармон, которая становится шахматным вундеркиндом, удостоилась премии в номинации "Лучший продюсер телевизионного мини-сериала". Награду получили Уильям Хорберг, Аллан Скотт, Скотт Фрэнк, Маркус Лоджс и Мик Анисето. Вместе с ними на награду в этой категории претендовали продюсеры сериалов "Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You, 2020), "Нормальные люди" (Normal People, 2020), "Отыграть назад" (The Undoing, 2020) и "Неортодоксальная" (Unorthodox, 2020). "Ход королевы" ранее получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".

Награды за лучший телевизионный сериал был удостоен четвертый сезон сериала "Корона" (The Crown). В аналогичной категории среди комедийных сериалов премия досталась продюсерам шестого сезона сериала "Шиттс Крик" (Schitt's Creek).

Мультфильм "Душа" (Soul, 2020), продюсером которого выступила Дана Мюррэй, получил премию Гильдии продюсеров Америки среди анимационных фильмов. Ранее эта картина завоевала "Золотой глобус". Конкуренцию в среду ей составляли ленты "Семейка Крудс. Новоселье" (The Croods: A New Age, 2020), "Вперед" (Onward, 2019), "Путешествие на Луну" (Over the Moon, 2020) и "Легенда о волках" (WolfWalkers, 2020).

Награда, присуждаемая профессиональным объединением более семи тысяч продюсеров, работающих в кино и на телевидении, является показательной в свете борьбы за премию "Оскар". Нынешняя церемония является 32-й по счету. Обладатели "Оскара" станут известны 25 апреля.