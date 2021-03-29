Ретроспектива Станислава Говорухина откроется в Москве к 85-летию со дня его рождения

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специальные показы поздних картин режиссера Станислава Говорухина, приуроченные к 85-летию со дня его рождения, пройдут в кинотеатрах "Москино" с 29 по 31 марта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба сети.

"С 29 по 31 марта в сети кинотеатров "Москино" пройдут показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня рождения выдающегося режиссера. Фильмы будут показаны с пленки 35 мм из архива "Москино", - рассказали в пресс-службе.

В кинотеатре "Москино Искра" пройдет показ драмы "Не хлебом единым" (2005) о талантливом учителе физики, который изобрел новаторский метод конструкции труб, но по доносу был отправлен работать в закрытое конструкторское бюро. Роли в фильме исполнили Михаил Елисеев, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков. Также в рамках ретроспективы будут представлены картины "Брызги шампанского" (1989), "Артистка" (2007), "Пассажирка" (2008), "В стиле Jazz" (2010).

Кроме того, спецпоказ фильмов режиссера пройдет в "Иллюзионе", где зрителям покажут его дипломную короткометражку "Аптекарша" (1964) и драму "Вертикаль" (1967), которая была снята Станиславом Говорухиным и Борисом Дуровым. Картина повествует об экспедиции на кавказскую гору, которая оборачивается опасным приключением для группы альпинистов. Фильм "Вертикаль" принес актеру и музыканту Владимиру Высоцкому, который исполнил в нем главную роль и написал музыку, всесоюзную известность. Обе ленты покажут с 35-мм пленки. Их представит киновед, преподаватель ВГИКа и МГУ Андрей Апостолов.

О "Пиратах XX века"

За годы творчества Станислав Говорухин создал более 25 фильмов в качестве режиссера, а также написал множество сценариев не только к своим картинам, но и к работам коллег. Одним из ярких примеров такого сотрудничества стала лента "Пираты XX века", снятая Борисом Дуровым. Боевик стал лидером советского проката в 1980 году: его посмотрели почти 90 млн зрителей в премьерный год, а к 1990 году цифра достигла 120 млн.

"Режиссер Станислав Говорухин снял множество фильмов, ставших классикой отечественного кино. Он смело пробовал новое: сюжеты, героев, актеров, форматы, жанры. Мы на Киностудии [имени] Горького гордимся одной из знаковых работ Станислава Сергеевича в качестве сценариста фильма "Пираты XX века" - абсолютного лидера советского и российского кинопроката. Первый отечественный боевик с экзотическим местом действия, с захватывающим сюжетом, с современными морскими бандитами и восточными единоборствами", - рассказала ТАСС гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

Она назвала невероятным успех картины и отметила, что Говорухин и Дуров "придумали настоящую сенсацию". "И такие вещи вполне в духе нашей киностудии. Уверена, 40 лет назад многие по несколько раз пересматривали фильм на большом экране. А сколько еще смотрели по телевизору и еще в 1980-х годах на видеокассетах от Госкино СССР, на кассетах VHS, DVD-дисках, в интернете? Просто нельзя посчитать", - добавила собеседница агентства.

О режиссере

Станислав Говорухин - российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1967 году. После окончания института работал на Одесской киностудии, затем - режиссером на "Мосфильме".

За годы своей работы снял такие фильмы, как "Вертикаль" (1967), "Белый взрыв" (1969), "День ангела" (1968), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Контрабанда" (1974), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Десять негритят" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Артистка" (2007), Weekend (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015) и другие. Умер 14 июня 2018 года в Москве на 83-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.