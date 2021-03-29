От "Вертикали" до "Конца прекрасной эпохи". Главные фильмы Станислава Говорухина

Долгое и плодотворное сотрудничество с Высоцким, документальные работы, классические экранизации — фильмография Станислава Говорухина бесконечно разнообразна. Говорухин снял десятки фильмов, а также выступал в качестве сценариста и продюсера. Зачастую картины под его руководством или по его сценариям становились настоящими блокбастерами и теперь считаются безусловной классикой отечественного кинематографа. Главные работы мастера — в материале ТАСС. "Вертикаль" (1967) Дипломная работа Говорухина и Бориса Дурова, ставшая одной из самых популярных картин советского проката в 1967 году. Фильм рассказывает про группу альпинистов, которая отправляется покорять Эльбрус и попадает в снежную бурю. "Вертикаль" принесла известность не только Говорухину, но и Владимиру Высоцкому, который выступил не только в качестве актера, но впервые — как автор песен. С этого фильма фактически и начался феномен популярности Высоцкого: люди ходили на сеансы и записывали слова исполняемых им песен в блокнот.

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"Жизнь и удивительные путешествия Робинзона Крузо" (1972) Эта экранизация романа Даниэля Дефо о приключениях Робинзона Круза (Леонид Куравлев), который вынужден после кораблекрушения обустраивать свою жизнь на необитаемом острове, снова стала кассовым хитом — ее посмотрели около 26 миллионов зрителей. При этом картина оказалась очень популярна не только в СССР, но и за его пределами. "Робинзон Крузо" стал самым популярным советским фильмом в Польше за все десятилетие.

' Youtube/ Odesa Film Studio'

"Место встречи изменить нельзя" (1979) В результате нового сотрудничества двух друзей в жизни и коллег по съемочной площадке — Говорухина и Высоцкого — родилась настоящая классика советского телевидения. Истории о создании фильма разнятся. Так, Высоцкий утверждал, что после того, как прочитал книгу Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия", он решил, что это готовый материал для кино и застолбил за собой роль Жеглова. Говорухин же отмечал, что именно он дал Высоцкому почитать книгу. В любом случае режиссер и актер сошлись на главном — Жеглова во что бы то ни стало должен был сыграть Высоцкий. Впоследствии он даже замещал Говорухина на съемках. В итоге с "Место встречи изменить нельзя" по популярности мог соперничать, наверно, только сериал Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".

' Youtube/ Odesa Film Studio'

"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981) Этой экранизацией классической детской книжки Марка Твена Говорухин запустил карьеры сразу обоих своих исполнителей главных ролей: Федор Стуков — Том — стал впоследствии креативным продюсером "СТС Медиа", а Владислав Галкин — Гек — прославился как актер театра и кино. А еще в фильме дебютировала восьмилетняя дочь Андрея Миронова Мария.

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"В поисках капитана Гранта" (1985) Телесериал Говорухина — это не просто экранизация известной книги Жюля Верна, но и исследование личности самого писателя. В фильме параллельно развиваются две сюжетные линии: первая рассказывает о жизни Жюля Верна и истории создания романа "Дети капитана Гранта", а вторая — показывает события книги. В конце линии автора и его персонажей сходятся.

' Youtube/ Золотая коллекция русского кино'

"Десять негритят" (1987) Фильм, снятый Говорухиным по классическому английскому роману Агаты Кристи, получился исключительно в духе оригинала. Это запутанный, но очень интригующий камерный детектив, который объединил завидное число первоклассных советских актеров: Владимира Зельдина, Татьяну Друбич, Алексея Жаркова, Людмилу Максакову и Александра Абдулова. Последний, кстати, по рассказам Говорухина, не был знаком с романом Кристи, а сценарий прочитал ровно до смерти своего персонажа, поэтому на съемочной площадке допытывался — кто же все-таки убийца? Коллеги пользовались этим и дурили ему голову.

' Youtube/ Odesa Film Studio'

"Асса" (1987) Говорухин не только снимал фильмы, но часто сам в них снимался, причем не только в своих. Как раз во время съемок "Десяти негритят" там же, в Крыму, проходила работа над фильмом Сергея Соловьева "Асса", которая в итоге станет культовым портретом советского рока 80-х. К счастью, съемочные площадки были не очень далеко друг от друга, поэтому Говорухин и Друбич, участвующие в обоих проектах, могли работать и там, и там. Участвовать в фильме Говорухин согласился далеко не сразу — он считал актерскую профессию совсем не своим делом. Однако Соловьев видел в роли жесткого влюбленного дельца только Говорухина. Тому в итоге пришлось уступить. Его герой Крымов — криминальный авторитет, ставший жертвой ревности, очевидно отрицательный персонаж. Однако сам Говорухин всегда защищал его и считал трагической фигурой и значительным человеком, "которого отвергла минувшая эпоха". "Так жить нельзя" (1990) Первая документальная работа режиссера, в которой он рассматривает причины распада Советского Союза. Кино о кризисе позднесоветского строя в начале 90-х произвело эффект разорвавшейся бомбы и, по мнению некоторых экспертов, даже поспособствовало смене власти в стране. Говорухин впоследствии очень негативно оценивал свой собственный фильм, как и новую власть, и считал, что картина принесла больше вреда, чем пользы. "Ворошиловский стрелок" (1999) Один из ключевых фильмов 90-х про пенсионера, который после того, как его внучку изнасиловали бандиты из соседнего дома, сделался народным мстителем, еще раз подчеркнул недовольство режиссера состоянием страны. Картина вызвала неоднозначную реакцию общества за оправдание самосуда, а кого-то даже вдохновила этот самосуд совершить. В итоге название "Ворошиловский стрелок" стало именем нарицательным — так называли народных мстителей. "Конец прекрасной эпохи" (2015) "Конец прекрасной эпохи" — это последний и лучший из поздних фильмов Говорухина. Снятый по мотивам довлатовского сборника рассказов "Компромисс", фильм все же получился не совсем о писателе Сергее Донатовиче, а скорее — о режиссере Станиславе Сергеевиче, о его прошедшей, но незабываемой и оттого вечной в памяти молодости.