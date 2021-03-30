Не было бы счастья, да несчастье помогло: почему "Никто" Найшуллера покорил прокат в США

Боевик "Никто" Ильи Найшуллера стал лидером американского проката по итогам прошедших выходных. Картина собрала $6,7 млн — это примерно треть всех кассовых сборов в США, которые составили около $19 млн. Вместе с международными сборами (в том числе и в России) "Никто" собрал $11,7 млн при довольно скромном бюджете $16 млн. По расчетам аналитиков, еще одного успешного уик-энда хватит для того, чтобы картина окупилась, но каких-то невероятных результатов от нее никто не ждет. Тем более что уже через несколько недель Universal планирует отправить ее в интернет.

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Во время пандемии стало очевидно, что это идеальное время не для крупных проектов, которые студии все еще надеются выпустить в кинотеатрах, а для небольших картин, у которых иначе не было бы шанса стать замеченными. Этот тренд четко виден по главному показателю работы американской индустрии — премии "Оскар". В этом году там нет каких-то больших кассовых хитов, все скорее как-то тихо и по-домашнему. Так и в случае с "Никто" сложились идеальные обстоятельства для его кассового успеха. Variety назвала его старт в прокате "крепким, но не звездным", и это довольно точное определение. Студия Universal купила права по дистрибуции "Никто" у STX Entertainment и делала на фильм большие ставки. К такому выводу можно прийти хотя бы потому, что компания выкупила дорогой рекламный слот во время Супербоула, чтобы показать трейлер фильма. При этом картину постигла такая же судьба, как и другие релизы прошлого года. Изначально "Никто" должен был выйти 14 августа 2020 года, но Universal переносила премьеру аж пять раз, и как оказалось, не зря — в итоге картина получила идеальную площадку для старта.

Кинотеатры в США только-только начали открываться и похожи сейчас на вылупившихся по весне птенцов — слабые, неуверенные и нуждающиеся в хорошей кормежке в виде больших кассовых сборов, брать которые пока неоткуда. "Никто" показали на 2460 экранах, когда их общее число в США составляет почти 41 тыс., то есть всего на 6%. Если бы кинотеатры были открыты по всей стране, расклад был бы совсем другой и "Никто" пришлось бы конкурировать с гораздо более крупными релизами, которых сейчас просто-напросто нет

Крупнейшие студии типа Disney и Warner Bros. в этом году пробуют гибридную модель проката, когда фильмы выпускаются в кинотеатрах и на стриминговых платформах одновременно. Поэтому у американских зрителей есть альтернатива — посмотреть фильм дома или сходить на него в кино. Это еще один фактор, который отбирает зрителей у кинотеатров и уменьшает у прокатываемых гибридных фильмов долю в прокате. Так, на втором месте после "Никто" стоит диснеевский мультик "Райя и последний дракон" с $3,5 млн по итогам четвертой недели проката, а затем "Том и Джерри" с $2,5 млн на пятой неделе проката. Оба можно посмотреть онлайн. Если учесть, что в позапрошлом году уик-энд открывал фильм "Мы" Джордана Пила с $71 млн, картина складывается довольно грустная.

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Это весна в целом будет довольно скудна на крупные релизы. Так, в большинстве стран (где открыты кинотеатры) уже вышел "Годзилла против Конга" Warner Bros. и Lionsgate, а в апреле те же Warner Bros. выпустят "Мортал Комбат", но на этом, в общем-то, и все. Disney недавно перенесла все свои премьеры на лето. Так что на прошлой неделе у "Никто" не было конкуренции. Успеху фильма также способствовали обаятельный Боб Оденкерк и положительные отзывы — на сайте Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения критиков. Фильм снят по сценарию Дерека Колстада, который написал сценарий "Джона Уика", а среди продюсеров числятся сам Оденкерк и режиссер "Джона Уика" (совместно с Чадом Стахелски) и второй части "Дэдпула" Дэвид Литч. "Никто" заимствует у популярной франшизы с Киану Ривзом не только творческую команду, но и примерный сюжет. Образцово-показательный и немного загрустивший семьянин Хатч Манселл в исполнении Оденкерка оказывается пойманным в заколдованный круг между домом и работой. Жена давно отгородилась от него в постели подушкой, а окружающие относятся к Хатчу как к пустому месту. Однажды на их дом нападает пара неумелых грабителей, и хотя Хатч уже готов уложить их клюшкой для гольфа, он почему-то останавливается и подчиняется их требованиям. Впрочем, ненадолго. Тихий семьянин оказывается не так прост, как кажется, и за фасадом нюни-обывателя скрывается хладнокровный убийца. Хатч перебегает дорогу русской мафии, которую в фильме олицетворяет Алексей Серебряков в ярких костюмах и со слабостью к русской попсе.

Описание Кадр из фильма "Никто" © UPI Россия

Найшуллер дебютировал в кино с легкой руки Тимура Бекмамбетова фильмом "Хардкор". Его концепция была позаимствована из музыкального видео Bad Motherfucker, которую Найшуллер снял для своей группы Biting Elbows. Все действие в клипе происходит от первого лица и снято на камеру Go Pro. Видео стало невероятно популярным не только в России, но и за границей, поэтому на Найшуллера и его полнометражный дебют возлагали большие надежды в Голливуде. Однако то, что хорошо в пятиминутном клипе, уже не так выгодно смотрится в полуторачасовом фильме, поэтому "Хардкор" не стал кассовым хитом. Найшуллер вернулся в Россию снимать клипы для "Ленинграда", но в итоге ему выдался второй шанс в Голливуде.

В "Никто" гораздо меньше авторского почерка и больше выверенной спродюсированной истории, что делает фильм более ровным и качественным, но при этом более предсказуемым. От российского режиссера картине достался бодрый и кровавый экшен, русская мафия и камео российских артистов. В целом про "Никто" можно сказать то же самое, что и про его прокатный старт: "крепкий, но не звездный"