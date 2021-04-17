Мультфильм "Душа" получил премию Annie в главной номинации

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Мультфильм "Душа" (Soul, 2020) стал обладателем американской премии Annie Awards в основной категории "Лучший анимационный фильм". 48-я церемония вручения наград, присуждаемых лучшим мультипликационным работам по итогам года, из-за ограничений в свете пандемии прошла в пятницу в онлайн-формате, трансляция велась на сайте премии.

В борьбе за награду анимационная лента режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса смогла победить другой мультфильм анимационной студии Pixar ("Пиксар") "Вперед" (Onward, 2019), проект компании Netflix "Семья Уиллоби" (Willoughbys, 2020), а также мультфильмы "Семейка Крудс: новоселье" (The Croods: A New Age, 2020) и "Тролли. Мировой тур" (Trolls World Tour, 2020).

Мультипликационная лента собрала с октября прошлого года более $117 млн в мировом прокате. По сюжету мультфильма школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший достичь больших высот в музыкальном мире и стать великим артистом, успешно проходит прослушивание в одну из известнейших музыкальных компаний. Возвращаясь домой, Джон не замечает открытый люк, падает в него и погибает. Душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей.

Мультфильм получил высокую оценку критиков и уже удостоился "Золотого глобуса", премии Гильдии продюсеров Америки, а также награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лента также номинирована на "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

В мире анимационного кино Annie считается весьма точным барометром предоскаровских настроений. В большинстве случаев ленты, награжденные этой премией, в итоге получали "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". В этом году 93-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдет 25 апреля.