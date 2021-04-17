В Москве простились с актером и телеведущим Олегом Марусевым

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прощание с российским актером и телеведущим Олегом Марусевым завершилось в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского Театра Луны, где служил артист.

Заслуженный артист РФ Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. "Прощание с Олегом Федоровичем завершилось. Согласно его воле, церемония была непубличной и проходила не в театре", - сказали в пресс-службе, уточнив, что актера кремируют.

Свои соболезнования коллективу театра направил Союз театральных деятелей России. В телеграмме председателя организации Александра Калягина отмечается, что Марусев был открытым и добрым человеком, талантливым артистом, которого знали и любили миллионы зрителей.

"Олега Марусева знали в большей степени как ведущего телевизионных программ, но поклонники Театра Луны всегда с радостью встречали каждую новую премьеру с его участием, а они были и вызывали огромный интерес у зрителей. Горько осознавать, что он уже никогда не выйдет на эту сцену, где его всегда ждали успех и восторженные зрители", - говорится в письме.

Советский и российский актер театра и кино Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он окончил актерское отделение Днепропетровского государственного театрального училища, позднее продолжил образование, получив диплом режиссера в ГИТИСе и театроведа в Киевском государственном институте театра и кино. Долгие годы он работал на телевидении, где создал несколько программ, в том числе "Концерт после концерта" и "С песней по жизни".

Марусев был актером московского Театра Луны, он играл в постановках "Ночь нежна", "Рококо", "Маяковский. Городской мюзикл", "Шумовик" и других. Он также снимался в сериале "Графиня де Монсоро", фильмах "Медная бабушка", "Очарование зла".