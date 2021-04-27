Драму "Паркет" Александра Миндадзе показали на ММКФ

Драма "Паркет" вошла в программу "Восемь с половиной фильмов" ММКФ. "Каждый раз я начинаю работать с нуля, не понимая до конца, что я смогу сказать. <...> Я не задумывал "Паркет" как фильм о смерти. Какие-то мысли приходят потом, уже на съемках. Надеюсь, таким образом мне удается выразить время. Если в этой картине есть выражение времени, значит, все удалось", - сказал режиссер картины Александр Миндадзе на пресс-конференции во вторник.

Драма "Паркет" рассказывает о трех героях, которые встречаются на 25-летии танцевального клуба. Они не виделись много лет, но собираются повторить танго втроем, которое в молодости сделало их знаменитыми. Работа над проектом шла около четырех лет. Главные роли в драме исполнили польские актеры Агата Кулеша и Анджей Хыра, а также израильская актриса Евгения Додина. По словам режиссера, артисты много занимались танцами в процессе создания картины, танец становится важным смысловым и сюжетным рубежом, но не является "главной остановкой".

Актриса Евгения Додина рассказала, что является давней поклонницей творчества Миндадзе и буквально "напросилась на пробы". "Я быстро поняла, в чем болевая точка моей героини. Для меня во многом это история о том, какую ты цену платишь, допуская компромисс по отношению к себе", - поделилась она.

Съемки

Фильм снят в копродукции России, Великобритании и Польши. Оператором выступил румын Олег Муту, который снял фильмы "Смерть господина Лазареску" и "4 месяца, 3 недели и 2 дня", получивший Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 2007 году. Миндадзе подчеркнул, что Муту обладает невероятной способностью считывать замысел режиссера. "Это понимание выстраивается в пластическую историю. Практически ни разу у меня с ним не было несовпадений. Это тот случай, когда ты понимаешь, что оператор абсолютно с тобой солидарен", - добавил он. Картина выйдет в российский прокат 13 мая.

Александр Миндадзе известен как автор сценариев к фильмам режиссера Вадима Абдрашитова "Остановился поезд" (1982), "Парад планет" (1984) "Слуга" (1988) и проч. Кроме того, является режиссером картин "В субботу" (2011) и "Милый Ханс, дорогой Петр" (2015). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).

О фестивале

ММКФ в 2021 году продлится до 29 апреля. Показы проходят с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.