Эрмитаж выставит подаренные Путиным экспонаты после их реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Евхаристический набор приданого дочери Александра II - великой княгини Марии Александровны, который передал во вторник Государственному Эрмитажу президент РФ Владимир Путин, будет включен в экспозицию музея после реставрации. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда это все будет исследовано, отреставрировано, тогда мы после праздников это выставим. Музей - это сначала исследование, реставрация, изучение, потом выставление. Будет выставлено, все смогут прийти это увидеть", - сказал Пиотровский.

Он рассказал, что поступившие предметы будут экспонировать в Большой церкви Зимнего дворца - той самой, где венчалась Мария Александровна. Ее венчание с принцем Альфредом, герцогом Эдинбургским, состоялось в 1874 году в дворцовой церкви по православному обряду и Александровском зале Зимнего дворца по англиканскому обряду, великая княгиня осталась православной.

Евхаристический набор из 22 предметов из серебра с золочением и трех бронзовых в неовизантийском стиле был изготовлен в 1877 году в Санкт-Петербурге на фабрике Никольса и Плинке по заказу императорского двора для использования Марией Александровной в домовой церкви в лондонской резиденции Кларенс-хаус. В 1920-е годы комплект церковной утвари оказался на антикварном рынке, после Второй мировой войны был приобретен американским коллекционером Павлом Фекулой. Передать Эрмитажу удалось 16 изделий, часть предметов еще остается в греческой церкви и у частных коллекционеров.

Как отметил Пиотровский, этот комплект с обилием предметов может служить "учебником" о том, как проводился церковный обряд. Среди переданных вещей - блюдо для освящения хлебов, чаша для освящения воды, кропило, малый крест для водосвятия, два подсвечника для жертвенника, тарелочка для проскомидии, тарелочка для просфоры, потир, большой напрестольный крест, дискос и звездица, дароносица, кадило, ковшик для причастия, небольшая ложка, копье с треугольным лезвием и малое копье.

Большая церковь Зимнего дворца была создана в 1753-1762 годах одновременно с возведением самого Зимнего дворца по проекту Франческо Бартоломео Растрелли. Дворцовый собор выполнен в стиле пышного елизаветинского барокко. Он пострадал во время пожара в Зимнем дворце 1837 года и был восстановлен в 1838-1839 годах архитектором Василием Стасовым. В 2014 году была проведена реставрация церкви.