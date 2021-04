Трансляция "Оскара" в России набрала более 1 млн просмотров на платформе Okko

"Эксклюзивная трансляция 93-й церемонии вручения наград премии "Оскар" в Okko, в том числе красная дорожка, вручение наград и пре-шоу от Александра Роднянского в соцсетях, набрали более 1 млн просмотров", - сказали в пресс-службе.

Для пользователей, пропустивших прямую трансляцию, доступна полная запись престижной кинопремии.

Подписчикам также доступен главный фильм премии "Земля кочевников". В сервисе также доступен фильм "Довод", получивший статуэтку в номинации "Лучшие аудиовизуальные эффекты", "Иуда и черный мессия", выигравший в номинациях "Лучшая мужская роль второго плана" (Дэниел Калуя) и "Лучшая песня к фильму" (H.E.R. - Fight for You), "Звук металла", получивший "Оскар" за лучший монтаж, лучший анимационный фильм "Душа" и другие номинированные на премию фильмы и мультфильмы.

Согласно данным Variety, трансляцию церемонии вручения премий "Оскар" в США вечером 26 апреля посмотрели около 9,85 млн зрителей.