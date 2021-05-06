В Петербурге простились с народным артистом России Ефимом Каменецким

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино, народным артистом России Ефимом Каменецким прошло в четверг в Драматическом театре имени Веры Комиссаржевской. На эту сцену он выходил более 30 лет.

Артист умер 3 мая на 86-м году жизни. На видеоэкране над сценой во время прощальной церемонии демонстрировались отрывки из спектаклей с участием Ефима Каменецкого, звучал его голос.

Соболезнование родным и коллегам артиста выразил председатель Союза концертных деятелей России Александр Калягин. В его телеграмме, присланной в адрес театра, говорится: "Ефим Александрович за свою жизнь успел сыграть огромное множетво самых разных ролей. Он обладал незаурядным актерским даром и особенным магнетизмом, удивительной силой эмоционального воздействия и обаяния. В нашей памяти он навсегда сохранится прекрасным артистом и человеком с огромным сердцем".

Более 60 лет Ефим Каменецкий отдал драматической сцене. В 2016 году он стал лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" за роль Вени в спектакле "Бесконечный апрель". Одним из творческих достижений стала 80-часовая аудиокнига "Война и мир" Льва Толстого, записанная Каменецким в 2008 году.

Об актерских и человеческих качествах артиста на гражданской панихиде говорили его коллеги, ученики и друзья. "Ефим Александрович, наш Фима, был человеком, героически преданным своей профессии, которой они отдавал всего себя. Это большая честь для театра, когда в труппе есть такие мастера и такие люди", - сказал о своем коллеге народный артист России Иван Краско.

После кремации урну с прахом захоронят на Красненьком кладбище рядом с могилой жены актера, заслуженной артистки РСФСР Галины Никулиной.