Фильм "Прабабушка легкого поведения. Начало" возглавил российский кинопрокат в выходные

Фильм режиссера Марюса Вайсберга вышел в российский прокат 6 мая и является приквелом картин "Бабушка легкого поведения" и "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители". Действия фильма происходят во время Олимпиады 1980 года в Москве. Главный герой, которого сыграл Александр Ревва, проводит фальшивые концерты, переодеваясь в звезд советской эстрады, до тех пор, пока его не разоблачают сотрудники КГБ и не возлагают на него ответственную миссию по поиску смертельно опасного химиката. В фильме также снимались певица Глюкоза, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и другие.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Отечественная комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" стала лидером российского проката, собрав 138,2 млн рублей в период с 6 по 9 мая. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com .

Второе место по кассовым сборам занял американо-британский криминальный боевик "Гнев человеческий", собравший 114,4 млн рублей за выходные. Фильм Гая Риччи повествует о загадочном герое, который пытается отыскать заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. Грабителей ожидает жестокое наказание за это преступление. В главных ролях снялись Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Холт МакКэллани и другие.

Замыкает тройку лидеров отечественный фильм "Девятаев" режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, собравший 91,4 млн рублей за выходные. Действие происходит летом 1944 года. Советский летчик Михаил Девятаев в бою с немецкими истребителями сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему придется умереть в концлагере или снова подняться в небо, но уже на стороне немцев. Летчик решает выбрать третий вариант - побег. Роли исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов и другие.