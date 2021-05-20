Фильм-лауреат Венецианского фестиваля "Новый порядок" Мишеля Франко выходит в прокат

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Драма "Новый порядок" (Nuevo Orden, 2020) мексиканца Мишеля Франко, получившая Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале в 2020 году, выходит в отечественный прокат. Режиссер в интервью ТАСС рассказал, что хотел создать масштабную картину о социальном неравенстве, которая заставит зрителей задуматься.

"Это мой шестой фильм, но ощущался как первый. Мне пришлось забыть старые подходы к созданию кино и принять тот факт, что все может пойти не так, но мне это было нужно. Я должен был следовать интуиции, создать картину о чем-то действительно важном. Я годами обдумывал эту тему, но хотел уйти от камерности, сделать что-то действительно масштабное. Я уверен, что только рискуя можно сделать нечто стоящее", - рассказал Франко в интервью, которое проходило в онлайн-формате.

Картина "Новый порядок" начинается со сцены свадьбы представителей привилегированного класса, которая прерывается появлением непрошенных гостей - протестующих, недовольных установившимся положением вещей. Тем временем власть в городе переходит в руки военных. "Я хотел сделать так, чтобы зрители встрепенулись. Да, из фильма нет простого выхода, я не говорю аудитории - смотреть, конечно, было тяжеловато, но вот вам счастливый финал. По-моему, надежда как раз в том, какие эмоции зритель испытывает после просмотра. Я не говорю со зрителем покровительственным тоном, я просто хочу сделать так, чтобы они задумались. Все может стать лучше, если мы возьмем ответственность за свои действия", - отметил режиссер.

Франко добавил, что мнения по поводу "Нового порядка" в Мексике разделились: сначала в стране обрадовались тому, что режиссер получил приз, но позднее содержание картины вызвало недовольство части аудитории, в частности, из-за цветового решения, которое стало аллюзией на мексиканский флаг.

Мишель Франко неоднократно становился лауреатом Каннского кинофестиваля, он получал награды за фильмы "Дочери Абриль" (Las hijas de Abril, 2017), "Хроник" (Chronic, 2015), "После Люсии" (Despu s de Lucia, 2012). Награды на Венецианском кинофестивале режиссер удостоился впервые. Роли в фильме "Новый порядок" исполнили Найан Гонсалес Норвинд, Фернандо Куаутле, Дарио Язбек Берналь, Патрисия Берналь и другие.