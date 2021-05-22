Манижа запустила проект о женщинах, чьи записи используются в ее номере на "Евровидении"

РОТТЕРДАМ, 22 мая. /ТАСС/. Певица Манижа, представляющая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", в субботу объявила о запуске интернет-проекта, посвященного женщинам, чьи записи используются в ее конкурсном номере Russian Woman ("Русская женщина"). Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram .

"А что ждать? Встала и пошла!" О чем будет петь Manizha на конкурсе "Евровидение-2021"

Во время выступления Маниже на фоновом экране подпевают женщины разного возраста - представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".

"Здесь вы ближе познакомитесь с теми невероятно красивыми и сильными женщинами, которые поют со мной на сцене "Евровидения", - объявила Манижа, разместив ссылку на новый аккаунт в Instagram. В нем уже более 170 публикаций.

Она призвала подписчиков выкладывать свои фото и видео с ответом на вопрос: кто такая русская женщина? "Пусть это библиотека будет живой и пополняется невероятными женщинами каждый день", - написала певица.

"Каждая женщина имеет право представлять свою страну, не меняя себя - такой, какой родилась, какой себя чувствует. Не адаптируя свой цвет кожи или волос, религию, веру, идеологию, политическую или социальную позицию. Самая большая страна в мире не может быть однородной. Мы в России все разные. И в этом сила, если принять и использовать эти различия во благо", - подчеркнула она.

Финал конкурса состоится в субботу вечером на арене Ahoy в Роттердаме. В нем участвуют 26 артистов, Манижа выступит под номером 5.