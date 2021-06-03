Швыдкой считает, что заполняемость театров на 100% может возобновиться осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Разрешенная стопроцентная заполняемость театральных и концертных залов может вернуться с началом нового сезона, осенью. Такое мнение высказал ТАСС в четверг спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Хотелось бы верить, что с начала нового сезона, с осени", - сказал он.

Ранее замминистра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила, что разрешенная заполняемость театральных и концертных залов после снятия ограничений, введенных в условиях пандемии коронавируса, практически во всех российских регионах уже составляет 75% и более. В Москве с 22 января у театров, кинотеатров и концертных залов появилась возможность увеличить максимальное количество гостей с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Возобновлены работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и других мероприятий. Но для них также есть условие о максимальном количестве посетителей в 50%.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.