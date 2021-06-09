Более 40 икон с изображением Александра Невского представят на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Выставка, на которой представят свыше 40 икон святого благоверного князя Александра Невского, откроется в пятницу в Александро-Невской лавре ко дня рождения князя, который отмечается 12 июня, сообщил на пресс-конференции наместник обители епископ Кронштадтский Назарий.

"К этому дню мы подготовили выставку икон Александра Невского. Самая главная отличительная ее особенность - люди увидят те иконы, которые у нас в Санкт-Петербургской митрополии находятся в храмах, иконы намоленные. Сама выставка развернута в знаковом месте - это храм Александра Невского, который совсем недавно был возвращен Александро-Невской лавре", - сказал епископ Кронштадтский. Часть икон, относящихся к выставке, посетители также смогут увидеть в Свято-Троицком соборе лавры - там, где они находятся постоянно.

Руководитель иконописной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко отметил, что на выставке будут представлены в основном иконы XIX века. "Это расцвет искусства синодального периода церкви. Как правило, Александр Невский изображается в императорской иконографии", - рассказал он. При этом на более ранних иконах князь изображался в образе монаха. "Самая древняя икона (на выставке) - XVII век - являет Александра Невского как преподобного, это икона из собрания лаврского древлехранилища", - добавил Мироненко.

Выставка "… И чтим образ твой святый" будет работать в течение месяца, по 12 июля.

В день рождения Александра Невского, 12 июня, в Александро-Невском храме пройдет божественная литургия. Также в субботу состоится научно-практическая конференция, посвященная вопросам канонизации и церковного почитания Александра Невского. Планируется, что с докладами выступят историки и священнослужители из Санкт-Петербургской Духовной академии, Российского государственного педагогического университета им. Герцена, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Московского Свято-Филаретовского института. В завершающей части конференции будет показан документальный фильм, снятый к 800-летию со дня рождения князя.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. Торжества в честь 800-летия со дня его рождения пройдут в 2021 году по всей России. Петербург является одним из основных центров празднования юбилейной даты.