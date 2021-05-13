Защититься от Запада. В памяти об Александре Невском переплелись правда и вымысел

Его победы над врагами остались в памяти надолго, поскольку хорошо запомнились сами его враги. Шведы, литовцы, немцы-крестоносцы (их иногда называли проще — немцами или "безбожными немцами") укрепились у древнерусских рубежей в XIII веке, положив начало долгому и кровопролитному противостоянию. Александр Невский, родившийся 13 мая 1221 года, — самый успешный его участник. Уже очень скоро благодаря победам на Неве и на льду Чудского озера князь превратился в образец для подражания: символ того, что успех против численно и экономически превосходящего противника не только возможен, но и практически достижим. Имя Александра ставили в пример русским войскам во время Северной (XVIII века), Первой и Второй мировых войн. Позже родилась черная легенда о князе как пособнике монгольских завоевателей. И евразийская — как искреннем приверженце Орды. Память об Александре Невском сама превратилась в поле битвы. Князь вынимает меч Однако все начиналось для Александра иначе — с молчания. В шведских источниках нет ни слова о первой выигранной им битве — у будущего ярла этой страны Биргера 15 июля 1240 года на берегу Невы. Согласно же русским свидетельствам, Александр атаковал противника, заведомо превосходившего его по количеству войск. Бой завязался в нескольких километрах от городской черты нынешнего Санкт-Петербурга. Александр опрокинул неподготовленный вражеский лагерь, наказав скандинавов за плохо поставленную разведку. Это можно интерпретировать и иначе: шведов некому было предупредить. Предки современных ижорцев Ленинградской области, народ ижора, встали на сторону Александра, сообщив ему о приближении неприятелей, и обещали провести к их лагерю. Князь быстро решился атаковать, не дожидаясь подкреплений, и, как сообщает летопись, добрался до самого Биргера: "...королю возложил печать на лице острым своим копием". Древнерусское известие понималось иногда как легенда, а иногда как преувеличение , но когда в 2002 году вскрыли захоронение Биргера, на костях обнаружили следы ранений, в том числе повреждения в правой глазнице черепа ярла.

Победа малой кровью скоро стала основой харизмы Александра как лидера опустошенной монгольским нашествием Руси, надеявшейся как раз на такие победы, и сделала его знаменитым. Житие приводит слова князя о соотношении сил: "Братья! Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем... Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог". В 1240 году Ливонский орден немцев-крестоносцев (в 1237-м объединившийся с Тевтонским) атаковал новгородские и псковские рубежи.

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Великий князь владимирский Ярослав Всеволодович направил возглавить сопротивление своего сына Андрея, но новгородцы настояли на кандидатуре уже побеждавшего с их войсками Александра. 1241–1242 годы — северный триумф Александра Невского. Князь выбивает крестоносцев из новгородской крепости Копорье, входит в захваченный ими Псков, освобождает только что потерянную Псковскую землю, а затем переносит войну на территорию противника. Там, на берегу Чудского озера, разыгрывается главная битва кампании — Ледовое побоище, исход которой не оставляет шансов ордену. Русские и западные источники разнятся в описании сражения, но согласны, что крестоносцы оставили поле боя, а Александр возвратился в русские княжества с победой, которой мог гордиться: на обозримое будущее нападения ордена прекратились. Именно практический итог выигранной Александром войны важнее деталей о Ледовом побоище, восстановить которые спустя столетия практически невозможно. Русские и западные свидетельства находятся в непримиримом противоречии между собой: согласно первым, жизни на озерном льду лишились 26 рыцарей, согласно вторым — 400, что значило бы: после встречи с русскими орден потерял большинство своих воинов. Иностранные авторы, отдавая предпочтение латинским хронистам, ставят значение битвы под сомнение. Но невозможно оспорить главное достижение Александра — изгнание крестоносцев из Пскова и освобождение территорий, по своей площади сравнимых с западноевропейским королевством. Победив ливонцев, как до того шведов, князь возвратился на родину с триумфом. Матерь римская Политика Александра во второй половине 1240-х привела к его канонизации православной церковью как защитника восточного христианства — на языке средневековой культуры благоверного князя. Это значило: в ходе переписки с папой Иннокентием IV, убеждавшим его принять католицизм, Александр от этой возможности отказался. Предложение папа делал ему в таких словах: "Вот о чем светлость твою просим, напоминаем и ревностно увещеваем, дабы ты матерь Римскую церковь признал и ее папе повиновался, а также со рвением поощрял твоих подданных к повиновению апостольскому".

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Александр ответил не сразу. Между тем в письме папы утверждалось, что отец князя — великий князь владимирский Ярослав Всеволодович прежде ответил согласием - принял католицизм перед смертью: "Ибо, как стало нам известно из сообщения возлюбленного сына, брата Иоанна де Плано Карпини из ордена миноритов, поверенного нашего, отправленного к народу татарскому, отец твой, страстно вожделев обратиться в нового человека, смиренно и благочестиво отдал себя послушанию Римской церкви, матери своей, через этого брата, в присутствии Емера, военного советника. И вскоре бы о том проведали все люди, если бы смерть столь неожиданно и счастливо не вырвала его из жизни". Исследователи действительно считают смерть Ярослава Всеволодовича не до конца объясненной: иногда полагают, что он был отравлен в Орде. Расправиться с древнерусским правителем могли, если его подозревали в бунте. А условием подготовки к выступлению вполне мог бы оказаться союз с Римской католической церковью. Основания для выбора в пользу Святого престола имелись. Падение Константинополя в 1204 году снизило престиж православного христианства в средневековом мире. В том же году болгарский правитель Калоян заключил унию с Римской церковью. На краткое время его правления Болгария оборачивается к католицизму. Подчинение папе римскому обсуждают и греки. В 1274 году император Византии Михаил VIII Палеолог еще заключит с понтификом унию в Лионе, подписание которой будет сопровождаться символическим жестом: патриарх Константинопольский Георгий Акрополит принесет присягу папе. На этом фоне обращение Руси к католицизму не выглядело бы невероятным. Более того, из переписки следует, что и сам Александр Невский... вполне рассматривал такую возможность: "Ты со всяким рвением испросил, чтобы тебя приобщили как члена к единой главе церкви через истинное послушание", — напоминал Александру папа прошлое, добавляя, что князь соглашался перейти от слов к делу — возвести католический собор в Пскове.

И все же, взойдя в 1252 году на престол великих князей владимирских, Александр от переговоров с Иннокентием IV отказался. Последний ответ папе звучал так : "...а от вас учения не приемляем". Что повлияло на решение Александра — неизвестно. Но иногда называют поездку за правом на великое княжение в Каракорум — легендарную столицу Монгольской империи, что совпало по времени с началом 1250-х. Увидев главный город страны, подчинившей Русь, Александр, возможно, был подавлен и посчитал сопротивление бесчисленным ордам невозможным. После этого все переговоры с Римской церковью были свернуты как с практической точки зрения бесполезные. Путешествие во Внутреннюю Монголию Впечатление, которое, вероятно, произвела ханская столица на князя, перекликается с другой легендой об Александре Невском — евразийской. Начало ей положили сообщения из исторического труда XVI века, содержащие в себе фактическую ошибку, а позже развитие восточная линия получила под пером историка и географа Льва Гумилева и его последователей, также погрешивших против истины. Суть построений евразийцев проста: Александр Невский ощутил духовное родство с монголами и стал подданным Орды не за страх, а за совесть. Но доказательства этой теории, почерпнутые из неклассических и поздних источников, обычно не выдерживают критики.

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Тон двусмысленной "восточной аргументации" задал польский историк XVI века Рейнгольд Гейденштейн, написавший (он излагал ход войн своего времени), что прежде в Ледовом побоище на древнерусской стороне участвовали ордынцы. В наши дни это свидетельство не принимается в расчет. Дело в том, что Александр едва ли мог обратиться за монгольской помощью в 1242 году, поскольку не успел к этому времени завязать личных контактов с монголами и не имел оснований рассчитывать на их благосклонность. А Гейденштейну неоткуда было спустя три века получить сенсационную информацию, отсутствующую в других источниках. Вероятнее всего, польский автор перенес то, что ему было известно о Московской Руси, на Русь Древнюю. Но только Ивану Грозному служили вспомогательные татарские отряды, а в случае с Александром Невским, приди ему на помощь великий завоеватель хан Бату (Батый), расклад выглядел бы совершенно иначе. В XX веке столь же неаккуратно обошелся с историческими свидетельствами и Лев Гумилев. В своих книгах он объявил Александра Невского побратимом монгольского хана Сартака, сына Батыя... но свидетельство об этом позаимствовал из незаслуживающего доверия источника — художественного романа 1940-х годов советского писателя Югова "Ратоборцы". И все же, ища монгольские симпатии у Александра Невского, евразийцы отталкивались от действительного факта — в отличие от своего сына Василия, брата Андрея, других родственников, возглавивших мятежи против Орды, Александр большое восстание считал невозможным, а местные волнения предпочитал гасить собственными силами — то есть до прихода монголов, выступая таким образом на их стороне. Означало ли это прагматизм или преданность завоевателям не за страх, а за совесть? Во всяком случае, опыт победы малой кровью на Неве в случае с ханами Александру показался неприменимым. Похороны при дворе императора Ранняя смерть Александра Невского в 1263 году (ему было 42 года) перевела образ великого князя в иную плоскость: из мирской политики в область сакральную, затем в сферу военно-патриотическую и политическую. В XVII веке памятью об Александре Невском пробовал воспользоваться царь Василий Шуйский, доказывая (без генеалогических оснований), что являлся его потомком и, следовательно, имел права на престол.

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