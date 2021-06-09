Сериал "Содержанки" закончится после третьего сезона

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Третий сезон сериала "Содержанки", новые серии которого зрители смогут увидеть уже 10 июня, станет финальным. Он ответит на все вопросы, возникавшие в ходе просмотра первых двух сезонов, рассказала продюсер и шоураннер сериала Ирина Сосновая на пресс-показе первой серии в среду.

"Когда мы говорим "развязка" - мы говорим это довольно честно. Действительно, в третьем сезоне мы планируем развязать все линии, ответить на все вопросы, которые возникли у зрителя. Мы действительно ставили себе задачу, когда писали этот сценарий, чтобы вопросов у зрителей не осталось. Поэтому это действительно развязка", - сказала она.

По словам создателей сериала, в третьем сезоне зрителей ожидает появление новых мужских персонажей - новые "друзья" появятся у персонажей актрис Марины Зудиной и Александры Ребенок, признались сами актрисы. Как отметила исполнительница главной роли и креативный продюсер Дарья Мороз, в третьем сезоне баланс женской и мужской силы значительно возрос. "Если в первых двух сезонах у нас женщины были больше содержанками, то в этом сезоне они уже вторгаются на территорию мужчин - и в эмоциональном плане, и в плане власти, своего влияния на процессы, происходящие вокруг", - сообщила она.

Самая сильная трансформация, по мнению продюсера третьего сезона Юрия Мороза, ожидает героиню Марины Зудиной, у которой в первой же серии произойдет серьезная личная драма. Восстанавливать моральное здоровье ей поможет подруга-психолог - ее роль сыграла актриса Виктория Толстоганова.

"Проговариваются, артикулируются женские темы как раз между этими двумя персонажами. На мой взгляд, самая большая трансформация происходит именно с твоим персонажем (обращаясь к Марине Зудиной - прим. ТАСС). Потому что из [образа жизни] содержанки она вдруг находит выход. И в итоге она находит свое место, и она находит себя в этом месте. Это сложно, у других персонажей такого нет", - объяснил Юрий Мороз.

При этом сама актриса рассказала, что в финале сериала зрителей ждет интересный сюрприз, связанный с ее героиней. "Я уже шутила - что это, вроде бы развязка, а тут завязка", - сказала Зудина.

О сериале

Первый сезон проекта снял Константин Богомолов, второй в качестве режиссера снимала Дарья Жук. Режиссером третьего сезона сериала стал Юрий Мороз, известный по таким проектам, как "Братья Карамазовы" и "Точка". "Это абсолютно продуманное решение, что у каждого сезона новый режиссер. Я сама и наш генеральный продюсер, мы искренне убеждены в том, что новый талантливый человек может дать новое дыхание проекту", - рассказала Ирина Сосновая.

Новые серии "Содержанок" будут доступны на сервисе Start, где сериал впервые вышел в марте 2019 года. Общее число просмотров двух сезонов с 7 марта 2019 в подписке сервиса составляет более 50 млн.