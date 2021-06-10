В библиотеке на вилле Ла-Гранж, где пройдет саммит РФ и США, хранятся уникальные книги

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Библиотека на вилле Ла-Гранж, где 16 июня пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, располагает уникальными книгами, некоторые из них были изданы еще в XV веке. Об этом говорится в сообщении на городском портале Женевы.

Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века. Вот как выглядит это место

В библиотеке находятся тысячи томов, посвященные главным образом древним языкам, истории и литературе. Каждый год в мае библиотека Ла-Гранж открывается для туристов.

Библиотека в здании виллы была создана Гийомом Фавром (1770-1851), сыном женевского судовладельца Франсуа Фавра, купившего поместье Ла-Гранж в 1800 году. После того как Фавр унаследовал поместье, он специально перестроил часть помещений виллы под библиотеку, в частности объединив две гостиные в ее вестибюль.

Будучи предпринимателем, Гийом Фавр никогда не учился в университете, но это не помешало ему еще в молодости развить интерес к наукам. Богатство коллекции объясняется интересом Фавра к книгам: в течение 40 лет он был членом правления государственной библиотеки Швейцарии. За это время ему удалось изучить множество инкунабул (книг, изданных в Европе от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года) и написать несколько монографий, среди которых "Очерк о литературе готов" и "Примечание о книгах, напечатанных в Женеве в XV веке".

Розарий парка Ла-Гранж

Другой достопримечательностью поместья является розарий, который был разбит в парке Ла-Гранж после Второй мировой войны при участии демобилизованных солдат. Сад был организован по планам известного ландшафтного архитектора Армана Оберсона, создателя знаменитых женевских цветочных часов - одного из символов города. Над розарием расположена пергола (навес из вьющихся растений для защиты от солнца), построенная в XIX веке.

До 2015 года в саду проводился Женевский международный конкурс новых сортов роз. Поскольку при уходе за розами использовались различные химикаты, почва в розарии истощилась, в связи с чем было принято решение модернизировать сад.

Преобразования сада начались в 2020 году. С ноября про декабрь 2020 года в розарии были посажены почти 200 различных сортов роз. Власти обещают, что первые розы в обновленном саду зацветут уже в текущем году. Модернизированный розарий будет поддерживаться естественным способом без использования каких-либо химикатов.

Пергола также будет перестроена, по ней будет пущена новая виноградная лоза, а рядом с ней установят скульптуру Диониса - бога виноделия в древнегреческой мифологии.