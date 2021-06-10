Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века. Вот как выглядит это место

Официальные приемы здесь устраивали уже в XIX веке

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в усадьбе XVIII века Ла-Гранж. Поместье является памятником истории и культуры Швейцарии и излюбленным местом отдыха жителей Женевы. Мы собрали фотографии усадьбы и рассказываем ее историю. Известно, что это поместье ведет свою историю с 1660-х годов. В 1706 году его приобрел банкир Марк Люллэн, сыновья которого между 1768 и 1773 годом построили усадьбу и разбили на территории сад во французском стиле.

На эту тему Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

В 1800 году виллу с парком купил Франсуа Фавр, женевский судовладелец, разбогатевший на торговле с Востоком и перевозках через порт Марселя. Семья Фавр модернизировала парк, в частности, был построен монументальный вход со львами, пергола (навес из вьющихся растений, служащий защитой от солнца) и оранжерея. Позднее в здании усадьбы появилась библиотека. В XIX веке на вилле уже проходили официальные приемы. Так, в 1864 году в главном здании усадьбы устроили заключительный прием по случаю подписания Первой Женевской конвенции, регулирующей охрану и облегчение участи больных и раненых солдат на войне.

В 1917 году Уильям Фавр (1843–1918), швейцарский политик и меценат, при котором в парке создали изогнутые дорожки, пруд и обустроили сад камней, завещал усадьбу городу Женева. В 1969 году в поместье состоялась грандиозная месса, которую провел Папа Римский Павел VI. На ней присутствовали около 70 тыс. человек. После Второй мировой войны в парке был высажен розарий, благодаря которому появился Женевский международный конкурс новых сортов роз. В 2021 году планируется его модернизация, в ходе которой его преобразуют в розовый сад, где цветы будут расти естественным образом без применения каких-либо химикатов.

В парке растет множество кедров, возраст которых превышает 200 лет, столетние дубы и буки. Кроме того, на территории расположен альпинарий с рододендронами. Подготовка к саммиту По информации СМИ, подготовка территории усадьбы к проведению саммита началась еще в начале недели. Власти ведут работы по благоустройству и обеспечению безопасности. Военные и полиция оцепили парковую зону по причинам "исключительной важности". Вокруг парка возвели заграждения с радарами и средствами ПВО. В районе курсируют автомобили и спецтехника. Также на время встречи над Женевой запретят полеты любых видов летательных аппаратов. Городские власти призвали жителей Женевы по возможности оставаться дома в день саммита, указывая на неизбежность перекрытых дорог и улиц. Местные компании призвали обеспечить своим сотрудникам удаленный формат работы.