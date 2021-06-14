Фильм "Круэлла" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Американская криминально-приключенческая комедия "Круэлла" стала лидером российского кинопроката, собрав 148,4 млн рублей за период с 10 по 13 июня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com .

Фильм вышел в прокат 28 мая. Главную роль в картине исполнила Эмма Стоун. Действие происходит в 1970-х годах в Лондоне. Мошенница Эстелла стремится сделать себе имя в мире моды и привлекает внимание баронессы фон Хельман. В конечном итоге в Эстелле побеждает темная сторона, так появляется безжалостная Круэлла. Режиссер фильма Крэйг Гиллеспи.

Второе место по кассовым сборам занял американский фильм ужасов "Заклятие-3: по воле дьявола", собравший 120 млн рублей за минувшие выходные. Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррэйн Уоррены сталкиваются с убийством, а обвиняемый заявляет, что действовал по воле дьявола. Режиссер фильма Майкл Чавес, в главных ролях Вера Фармига, Джулиан Хиллиард, Патрик Уилсон.

На третьей строчке рейтинга оказался американский фильм ужасов "Тихое место - 2", собравший 82,3 млн рублей за выходные. Фильм вышел в российский прокат 3 июня. Это продолжение истории о борьбе за жизнь семьи Эббот, которая отправляется в неизвестность в полной тишине. Роли в фильме исполнили Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Милли Симмондс и другие.