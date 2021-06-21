Музыканты организовали стрим-концерты в поддержку отмененной из-за пандемии "Дикой мяты"

ТУЛА, 21 июня. /ТАСС/. Некоторые музыканты, планировавшие принять участие в отмененном из-за пандемии фестивале "Дикая мята", начали проводить стрим-концерты, средства от которых направят в его поддержку, сообщил в понедельник продюсер Андрей Клюкин на официальной странице "Дикой мяты" в " ВКонтакте ".

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был состояться 18-20 июня в Тульской области, был отменен за несколько часов до начала из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

"Часть артистов <...> дают стрим-концерты, собирая средства в помощь фестивалю и переводя их на наши пустые счета", - сообщил Клюкин. Он отметил, что с этой же целью некоторые исполнители заявили о намерении выступить за символический гонорар в 1 рубль на площадках фестиваля в 2022 году.

Он также добавил, что партнеры, которые вложили средства в строительство своих развлекательных зон на площадке фестиваля, отказались от финансовых претензий. "Многие гостиницы отозвали свои счета. Тысячи поклонников фестиваля, которые вправе требовать возвращения денег, наоборот, запустили в сети акцию покупки билетов на 2022 год. <...> Мы разработаем программы лояльности для тех, кто не стал сдавать билеты, и для участников, которые перенесли свои взносы на 2022 год", - добавил Клюкин.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" ежегодно проводится с 2008 года. В этом году он был отменен, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия в Тульской области, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По подсчетам организаторов, финансовые потери из-за отмены фестиваля составили около 100 млн рублей. Губернатор области Алексей Дюмин поручил правительству региона компенсировать организаторам часть потерь.