Минкультуры создало центр компетенций реставрационной отрасли

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ объединило четыре подведомственные институции в центр компетенций реставрационной отрасли. Центр должен решить проблему нехватки специалистов по реставрации, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Конечно, отрасль в тяжелейшем состоянии была много лет, и в одночасье не решить все вопросы. Самая главная проблема - кадровая. У нас домонгольских фресок больше, чем специалистов по ним. Чтобы двигаться вперед, развивать отрасль, мы приняли решение объединить ресурсы наших подведомственных учреждений и создали центр компетенций реставрационной отрасли", - сказала она в интервью изданию "Фонтанка".

Любимова отметила, что в центр были включены Межобластное научно-реставрационное художественное управление, объединяющее более 600 реставраторов, Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, обладающие самым большим архивом проектной документации по объектам реставрации. Помимо этого, в состав центра вошли музей "Кижи", где "успешно работает учебно-методический центр по деревянному зодчеству с лучшими на сегодняшний день специалистами в этой области", а также Росгосэкспертиза, которая ведет вопросы ценообразования и методического сопровождения.

Ожидается, что центр компетенций будет заниматься подготовкой квалифицированных кадров, аттестацией специалистов, лицензированием организаций, нормативным регулированием и другими вопросами.