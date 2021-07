В Канне в 74-й раз пройдет кинофестиваль

"Приняты все необходимые меры, чтобы каждый мог передвигаться свободно и в условиях безопасности", - сказал агентству представитель организаторов. Он сообщил, что в преддверии фестиваля специалисты проверили все системы кондиционирования. Вентиляционное оборудование будет действовать в непрерывном режиме, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха.

Согласно распоряжению дирекции дворца, число зрителей в залах ограничено. На всей территории фестиваля посетителям строго предписано носить маски, а также регулярно пользоваться антисептическим гелем. Сенсорные диспенсеры установлены при входах во все залы. Во дворце также развернут медицинский кабинет, чтобы гарантировать гостям помощь в случае недомогания.

Устроители фестиваля призвали всех посетителей проявлять максимальную осторожность и следовать рекомендациям в области санитарной безопасности.

Отобрано из 2800 кинолент

Готовясь к фестивалю, устроители просмотрели в общей сложности 2800 кинолент. Для его различных программ отобраны шесть десятков картин. Только 24 из них приглашены участвовать в основном конкурсе.

Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" - работы итальянского мэтра Нанни Моретти "Три этажа" (Tre Piani), американского постановщика Шона Пенна "День флага" (Flag Day), музыкальная картина "Аннетт" (Annette) француза Леоса Каракса, лента нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Непорочная дева" (Benedetta), авторская картина японца Рюсаке Хамагучи "Ты можешь водить мою машину" (Drive my car).

Россия на фестивале

В основном конкурсе представлен также и новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (Petrov's flu). Две его предыдущие картины уже дважды демонстрировались в Канне и были удостоены тогда престижных наград. В главном состязании участвует лента "Купе номер шесть" (Hytti №6), поставленная финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ.

Кроме того, в этом году два российских фильма "Дело" (House arrest) Алексея Германа-младшего и "Разжимая кулаки" (Les poings desserres) Киры Коваленко включены в программу авторского кино "Особый взгляд".

В конкурс молодых мастеров включен проект "Белой дороги!" (White road!) Эллы Манжеевой, а в программу Cannes XR - анимационный сериал Георгия Молодцова "Под подушкой" (Under the pillow) в VR-формате. Советский художественный фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние" (Le Repentir, 1984) вошел в цикл "Классика Канна".

Во внеконкурсном показе участвует анимационный фильм "Где Анна Франк?" (Where is Anne Frank?), продюсером которого выступил известный российский кинематографист Александр Роднянский. Поставил картину израильский режиссер Ари Фольман.

На территории фестиваля будет открыт российский павильон. Его организует Роскино при поддержке Фонда кино и Минкультуры России. Он станет местом для обсуждения проектов отечественных кинокомпаний. Особый акцент будет сделан на всесторонней презентации Москвы как привлекательной площадки для съемок художественных и документальных картин, телесериалов.

Лицо фестиваля

Лицом 74-го Каннского кинофестиваля стал американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Спайк Ли, возглавивший в этом году жюри главного конкурса. Его портрет на фоне пальм и взмывающих в небо птиц помещен на официальной афише, авторство которой принадлежит в этом году канадскому фотографу Бобу Питерсену. На бейсбольной кепке главы жюри - эмблема фестивальной награды. В похожей кепке Ли снимался в своей первой черно-белой картине "Ей это нужно позарез" (She’s Gotta Have It), удостоенной 35 лет назад здесь же, в Канне, приза молодежного жюри. В своем творчестве 64-летний мастер обращается к острым расовым проблемам, дискриминации, бедности.

В состав жюри под его руководством входят представители кинематографии пяти континентов - трое мужчин и пять женщин, среди которых певица Милен Фармер и актриса Мелани Лоран. Именно эта команда и должна присудить награду по "гамбургскому счету". Свой вердикт члены жюри будут готовы объявить на двенадцатый день фестиваля, вечером 17 июля.

"Золотая пальмовая ветвь"

Главная награда фестиваля "Золотая пальмовая ветвь", за которую будет вестись спор, уже доставлена из Женевы. По данным историографов конкурса, картины, удостоенные этого отличия, смотрели в общей сложности 112 млн человек.

Четверть века назад изготовление драгоценной ветви в современной версии доверили швейцарскому ювелирному дому Chopard. В женевских мастерских трофей создают вручную и всегда в трех экземплярах - на случай утраты приза или награждения двух победителей. Специалисты оценивают этот ювелирный сувенир в €20 тыс.

Награждение Фостер и Беллоккьо

В этом году должны быть востребованы все три экземпляра "Золотой пальмовой ветви". Один из них будет вручен уже в день открытия фестиваля американской актрисе Джоди Фостер за преданное служение Десятой музе. На счету Фостер работа более чем в семи десятках картин и две кинопремии "Оскар". Еще в тринадцать лет она сыграла вместе с Робертом Де Ниро в драме "Таксист" (Taxi Driver, 1976) и с тех по праву считается одной из лучших драматических актрис. Мировую славу ей принес триллер "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1991), а последняя по времени картина с ее участием вышла на широкие экраны в этом году.

"Я многим обязана Каннскому фестивалю, он полностью изменил мою жизнь, - заявила Фостер в преддверии церемонии. - То, что этот фестиваль авторского кино окружает артистов таким почетом, мне очень дорого".

Другой "Золотой пальмовой ветви" будет удостоен итальянский режиссер Марко Беллоккьо. Дебютной работой режиссера стала картина "Кулаки в кармане" (I Pugni in Tasca), предвосхитившая социальные протесты конца 60-х годов. Всего на его счету - 32 фильма, многие из которых высоко оценены критиками и зрителями.

Третий экземпляр достанется лучшему фильму этого года.

Из истории фестиваля

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Гран-при - в то время главную награду смотра - жюри присудило фильму Фридриха Эрмлера "Великий перелом" (1945) о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным-старшим в главной роли. С момента основания ежегодный фестиваль не проводился лишь дважды (в 1948 и 1950 годах) из-за нехватки бюджетных средств.

В минувшем году самый известный в мире кинофорум неоднократно переносили из-за неблагоприятной санитарной обстановки. В итоге он был проведен только осенью, да и то по сокращенному сценарию, с зачислением отобранных картин в официальную программу, но без присуждения наград. В традиционное время в мае фестиваль провести не удалось и в этом году - его руководители Лескюр и Фремо приняли решение отложить его до июля в надежде на то, что эпидемиологическая ситуация улучшится.