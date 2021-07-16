В кинотеатре "Художественный" пройдет показ фильма в память о Петре Мамонове

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" в Москве 18 июля организует показ фильма "Остров" в память о актере и музыканте Петре Мамонове, который умер в четверг на 71-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте кинотеатра.

"18 июля в Большом зале кинотеатра "Художественный" пройдет показ фильма в память об актере и музыканте Петре Мамонове", - говорится в сообщении. Будет представлен фильм "Остров" режиссера Павла Лунгина.

Мамонов, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией в начале июля, умер в четверг в возрасте 70 лет.