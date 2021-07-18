Любовь Казарновская отметит 65-летие

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Любовь Казарновская в воскресенье отметит 65-летие. Артистка решила не устраивать пышное торжество и встретить юбилей в кругу друзей и учеников, сообщила она ТАСС.

Любовь Казарновская: моя мечта — сыграть роль, где есть и мужское, и женское

"Для меня торжество - это прекрасные люди вокруг, работа и хорошее настроение", - поделилась Казарновская.

Отдыху артистка предпочла работу: поездку со своей академией "Голос и скрипка" в Архыз. "Это две недели очень интенсивной работы: мастер-классы, концерты, круглые столы", - рассказала она.

В беседе с ТАСС Казарновская призналась, что крупные оперные концерты и проекты все меньше интересуют ее, в фокусе - интересные камерные программы и драматический театр. Артистка играет и Татьяну из "Евгения Онегина", и старуху-графиню из "Пиковой дамы" в "Пушкиниане" Владимира Аленикова в Театре им. Волкова в Ярославле. "Я на глазах у публики трансформируюсь из одной героини в другую, некий кубик Рубика. Это безумно интересная для меня роль - сложная, многогранная, с моим любимым текстом Пушкина и музыкой Чайковского", - отметила Казарновская.

Есть у нее и роль-мечта. "Сара Бернар играла и Гамлета. И моя мечта - сыграть какую-то роль, где есть и мужское, и женское. Где публика абсолютно не будет меня узнавать", - подчеркнула артистка.

Казарновская отметила, что ей интересно искать новые формы, делать что-то новое. "Если я топчусь на месте, я чувствую, что это место заболачивается - там растут водоросли. А я этого не хочу", - говорит она.

Полсотни оперных ролей

В творческом багаже Казарновской - полсотни оперных партий. Самые любимые среди них - Татьяна в "Евгении Онегине", Саломея Рихарда Штрауса, Тоска и Манон Леско Пуччини, Кармен Бизе, которую она поет в концертном исполнении. "Партии женщин ярких, темпераментных, с очень серьезным характером, я бы сказала, - это мое", - поясняет певица. Ей аплодируют лучшие залы: "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден", "Ла Скала", "Гранд-опера", Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко и другие.

Артистка активно делится секретами мастерства с молодыми исполнителями, готовя новое поколение оперных звезд.

"Сегодня приходит очень пытливая молодежь. Они стараются стать теми, кто может себя назвать человеком большой культуры, а не просто узко профессионально направленными личностями, ремесленниками. Они хотят стать художниками. Меня это безумно радует", - с гордостью говорит она.